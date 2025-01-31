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Миф о вреде повторного кипячения воды: результаты китайского исследования

1:04
Здоровье

Долгое время считалось, что при первом кипячении в воде образуется минимальное количество вредных веществ, а при последующих кипячениях их концентрация возрастает. Однако новое исследование китайских учёных опровергло эти представления.

чайник
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
чайник

В ходе экспериментов учёные многократно и длительно кипятили обычную водопроводную воду, тщательно анализируя изменения её качества и физико-химических свойств, пишет PubMed.

Учёные выяснили, что после многочисленных кипячений вода сохранила свои первоначальные характеристики: запах, вкус, цвет и прозрачность остались неизменными. Содержание железа, селена, меди, алюминия и других важных микроэлементов также осталось в пределах нормы.

Таким образом, многократное кипячение не делает воду опаснее для здоровья. Единственным замеченным изменением стало небольшое повышение показателя pH, но и оно находилось в пределах допустимых значений.

Уточнения

Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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