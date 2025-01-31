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С 138 до 75 кг: что помогло жительнице Благовещенска сбросить 63 лишних килограмма

1:46
Здоровье

45-летняя жительница Благовещенска Юлия смогла сбросить 63 килограмма за год, превратившись из женщины весом 138 кг в стройную красавицу с весом 75 кг. В молодости она была успешной моделью, участвовала в модных показах и даже снималась в кино. Однако из-за набора веса ей пришлось оставить карьеру.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Проблемы с весом у Юлии начались после рождения ребёнка и усилились из-за кулинарных талантов её мужа, постоянного стресса и привычки заедать негативные эмоции. Ситуация усугубилась, когда она тяжело перенесла коронавирус, что потребовало длительного лечения, включая гормональные препараты, рассказали представители пресс-службы Амурской областной больницы.

Поняв, что не может больше жить с лишним весом, Юлия пробовала различные диеты и занималась спортом, но это не приносило желаемых результатов. В итоге она решилась на бариатрическую операцию — резекцию желудка, которая позволила ей потерять 63 килограмма, пишет aokb28.su.

Этот метод широко используется на Западе и помог многим знаменитостям стать стройными. Юлия решила, что операция — это её шанс изменить жизнь.

Сначала Юлия, по её словам, боялась операции, но после её проведения чувствовала себя хорошо и не испытывала дискомфорта. Результат превзошёл все ожидания женщины: за год она потеряла 63 килограмма и планирует продолжать худеть. Юлия гордится собой и тем, что теперь не нуждается в диетах и может есть всё, что захочет.

Уточнения

Резекцией желудка называют операцию, при которой удаляется значительная часть желудка, после чего восстанавливается непрерывность пищеварительного тракта.

Бариатри́ческая хирурги́я, бариатри́я (от др.-греч. βάρος «вес, тяжесть» + ἰατρεία «лечение») — раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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