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Одна частая ошибка при заваривании чая может привести к серьёзным заболеваниям

1:39
Здоровье

Медики давно знают, что чай богат полезными веществами и антиоксидантами, которые положительно влияют на здоровье. Однако, как выяснилось, это относится только к правильно заваренному напитку.

Чёрный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чёрный чай

В 1980-х годах учёным стало известно, что крепкий чай может усугубить гастрит и стать причиной развития язвы желудка, пишет Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Выяснилось, что сам по себе чай усиливает выделение желудочного сока, что может привести к повышению кислотности в желудочно-кишечном тракте. Для уменьшения негативного воздействия крепкого чая рекомендуется разбавлять его молоком.

Крепкая заварка также может нанести вред организму, способствуя развитию остеопороза. Кофеин, содержащийся в чае, в больших дозах снижает усвоение кальция, что приводит к потере костной массы и повышению риска переломов. Роскачество предупреждает, что превышение дозы кофеина в 700 мг в день может негативно сказаться на здоровье костей. В одной чашке крепкого чая содержится около 90 мг кофеина.

Однако исследования показывают, что умеренное употребление чая может быть полезным для профилактики остеопороза. Недавно китайские учёные провели исследование с участием почти 43 тысяч человек и обнаружили, что люди, регулярно пьющие правильно заваренный чай, реже страдают от переломов бедра в пожилом возрасте.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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