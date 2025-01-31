Одна частая ошибка при заваривании чая может привести к серьёзным заболеваниям

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики давно знают, что чай богат полезными веществами и антиоксидантами, которые положительно влияют на здоровье. Однако, как выяснилось, это относится только к правильно заваренному напитку.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чёрный чай

В 1980-х годах учёным стало известно, что крепкий чай может усугубить гастрит и стать причиной развития язвы желудка, пишет Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Выяснилось, что сам по себе чай усиливает выделение желудочного сока, что может привести к повышению кислотности в желудочно-кишечном тракте. Для уменьшения негативного воздействия крепкого чая рекомендуется разбавлять его молоком.

Крепкая заварка также может нанести вред организму, способствуя развитию остеопороза. Кофеин, содержащийся в чае, в больших дозах снижает усвоение кальция, что приводит к потере костной массы и повышению риска переломов. Роскачество предупреждает, что превышение дозы кофеина в 700 мг в день может негативно сказаться на здоровье костей. В одной чашке крепкого чая содержится около 90 мг кофеина.

Однако исследования показывают, что умеренное употребление чая может быть полезным для профилактики остеопороза. Недавно китайские учёные провели исследование с участием почти 43 тысяч человек и обнаружили, что люди, регулярно пьющие правильно заваренный чай, реже страдают от переломов бедра в пожилом возрасте.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

