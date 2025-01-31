Плохое самочувствие во время магнитных бурь может быть связано с самовнушением

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди часто связывают плохое самочувствие, вялость и подавленное настроение с магнитными бурями. В самом деле, магнитные бури могут влиять на состояние даже здоровых людей, однако во многих случаях ухудшение самочувствия имеет другие причины.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Магнитная буря

Владелец клиники La Dental soul Анастасия Лапина рассказала в интервью изданию "Доктор Питер", что это может быть связано с тем, что человек неправильно питается или испытывает стресс из-за жизненных обстоятельств, не имеющих отношение к магнитным бурям.

Также она подчеркнула, что люди, читающие новости о наступлении магнитных бурь, могут неосознанно внушать себе, что их самочувствие обязательно ухудшится.

"Бояться магнитных бурь не стоит. Это естественное явление, которое не представляет серьёзной угрозы для большинства людей. Если вы замечаете изменения в самочувствии, важно относиться к этому внимательно и принимать меры для поддержания своего здоровья. Спокойствие и забота о себе — лучшие помощники в любой ситуации", — сказала Лапина.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

