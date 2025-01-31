Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где в Каире найти лучшие сувениры и подарки
Телескоп Уэбба увидел невидимое: впервые в атмосфере экзопланеты найден углекислый газ
Не пропустите эти дни: когда сажать помидоры, чтобы урожай порадовал
Затонувший город Байи: курорт, на котором отдыхала древнеримская элита
Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Не промоете это место — коррозия уничтожит авто
Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона
Фастфуд без последствий: как избежать лишних калорий и сохранить здоровье?

Как стакан томатного сока в день повлияет на ваше здоровье?

1:17
Здоровье

Томатный сок особенно восхитителен на высоте 10 000 метров, и именно его пассажиры чаще всего заказывают у стюардесс во время полёта. Однако на земле также множество поклонников этого напитка, ведь его не только приятно пить, но и полезно для здоровья. Диетолог Марина Макиша поделилась важными деталями.

томатный сок
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
томатный сок

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнула, что томатный сок занимает особое место среди напитков.

Один стакан этого сока обеспечивает 30% от суточной нормы витамина С, что делает его особенно полезным во время простуды. Кроме того, помидоры содержат ликопин и пектин, добавляющие ценность этому напитку.

Первый антиоксидант играет важную роль в профилактике раковых заболеваний, а второй помогает в борьбе с атеросклерозом. Кроме того, овощи обеспечивают необходимый уровень калия, который способствует снижению артериального давления.

По мнению Макиши, томатный сок также обладает значительной пользой для печени. Врач советует употреблять этот напиток ежедневно — по одному стакану. Для улучшения вкусовых качеств в сок можно добавлять куркуму или перец.

 

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Худей без долгих кардио: простой способ сжечь жир на животе за 20 мин
Новости спорта
Худей без долгих кардио: простой способ сжечь жир на животе за 20 мин Аудио 
В Вашингтоне заявили о необоснованных претензиях России на ресурсы Арктики
Экономика и бизнес
В Вашингтоне заявили о необоснованных претензиях России на ресурсы Арктики Аудио 
Восемь курток, которые стоит добавить в свой гардероб весной 2025 года
Красота и стиль
Восемь курток, которые стоит добавить в свой гардероб весной 2025 года Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Последние материалы
Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Не промоете это место — коррозия уничтожит авто
Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона
Фастфуд без последствий: как избежать лишних калорий и сохранить здоровье?
Доступный способ утепления потолка в бане, который прослужит долгие годы
Тайна южноафриканского вина: 330 лет истории в одном бокале
Синдром раздраженного кишечника: как вернуть комфорт и здоровье
Любимые фисташки: как уникальные сорта делают их такими дорогими
Разоблачение мифа: 8 пауков в год во сне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.