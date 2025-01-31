Как стакан томатного сока в день повлияет на ваше здоровье?

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Томатный сок особенно восхитителен на высоте 10 000 метров, и именно его пассажиры чаще всего заказывают у стюардесс во время полёта. Однако на земле также множество поклонников этого напитка, ведь его не только приятно пить, но и полезно для здоровья. Диетолог Марина Макиша поделилась важными деталями.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers томатный сок

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнула, что томатный сок занимает особое место среди напитков.

Один стакан этого сока обеспечивает 30% от суточной нормы витамина С, что делает его особенно полезным во время простуды. Кроме того, помидоры содержат ликопин и пектин, добавляющие ценность этому напитку.

Первый антиоксидант играет важную роль в профилактике раковых заболеваний, а второй помогает в борьбе с атеросклерозом. Кроме того, овощи обеспечивают необходимый уровень калия, который способствует снижению артериального давления.

По мнению Макиши, томатный сок также обладает значительной пользой для печени. Врач советует употреблять этот напиток ежедневно — по одному стакану. Для улучшения вкусовых качеств в сок можно добавлять куркуму или перец.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества.

