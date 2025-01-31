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Фастфуд без последствий: как избежать лишних калорий и сохранить здоровье?

1:43
Здоровье

Фастфуд становится настоящей находкой для тех, кто постоянно спешит и не имеет времени на полноценное питание. Всего пара минут — и вкусный приём пищи готов. С одной стороны, это настоящая палочка-выручалочка для занятого человека, но с другой — серьёзная угроза для здоровья.

в ресторане
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в ресторане

Как отмечает терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова, редкое потребление фастфуда (1-2 раза в месяц) не приведёт к проблемам с пищеварением или набору лишнего веса. Еду нельзя рассматривать только с негативной стороны, даже если кажется, что она не приносит организму пользы.

"Если очень хочется есть, а других вариантов совсем нет, то раз в месяц или два вполне можно съесть фастфуд — ничего плохого не случится", — уточнила врач для издания "Вечерняя Москва".

Однако злоупотреблять бургерами, картошкой фри и наггетсами на регулярной основе не рекомендуется. Вся "быстрая еда" претерпевает значительную переработку, и в результате в ней теряются все витамины, минералы и другие питательные вещества, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма каждого человека.

Также нутрициолог Надежда Чернышова привела пример мужчины, который целый месяц питался исключительно фастфудом. Все три приема пищи состояли из сильно переработанных продуктов. В итоге он набрал примерно 6 кг, а также столкнулся с проблемами печени, развившимся неалкогольным ожирением. Кроме того, результаты анализов крови показали ухудшение общего состояния здоровья.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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