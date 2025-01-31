Приём пищи в автомобиле грозит опасными последствиями для здоровья

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди имеют привычку есть прямо в автомобиле: это связано с постоянной спешкой, которая не позволяет не спеша позавтракать дома и пообедать в кафе или столовой. Эксперт в области здравоохранения Шиврам Сингх рассказал, чем могут обернуться такие перекусы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

Приём пищи в автомобиле — совершенное не гигиеничное занятие, поскольку можно рассыпать крошки или пролить соус и другую жидкость, а это приводит к размножению бактерий, даже если водитель старается тщательно убираться. Также врач подчеркнул, что зимой и летом температура в салоне автомобиля не подходит для хранения продуктов.

"Летом в салоне автомобиля может быть ужасно жарко, а зимой — по-настоящему холодно, и оба эти чрезмерные условия приводят к негативным последствиям для здоровья. Есть некоторые бактерии, такие как сальмонелла и листерия, идеальная температура роста которых наблюдается в обычном закрытом автомобиле. Это увеличивает риск заболеваний пищевого происхождения", — приводит слова Сингха The Daily Mail.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

