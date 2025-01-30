Высокое давление без симптомов? Это может стать смертельно опасным

Представьте, что ваше сердце — это мотор, который работает без остановки. Теперь подумайте, что будет, если этот механизм начнет перегружаться и работать на пределе без перерывов. Именно так гипертония влияет на организм: заставляет сердце качать кровь с повышенной нагрузкой, что приводит к износу сосудов и перегрузке всей сердечно-сосудистой системы.
По данным исследований, около 25% взрослых в Бразилии страдают гипертонией, а по всему миру число заболевших превышает миллиард человек. Самое опасное в этом состоянии — его "молчание": болезнь может долго не проявлять себя, пока не нанесет серьезный ущерб организму.
Игнорировать гипертонию — все равно что водить машину, не смотря на панель приборов. Без регулярных измерений невозможно понять, что давление вышло за пределы нормы. Врачи настоятельно рекомендуют регулярно отслеживать показатели, чтобы своевременно корректировать лечение и предотвращать серьезные осложнения — инфаркты и инсульты.
Поддержание здорового баланса в жизни — главный фактор в профилактике гипертонии. Вот несколько важных мер:
В 90% случаев заболевание передается по наследству, но образ жизни играет ключевую роль. Основные факторы риска:
Кроме того, гипертония чаще встречается у людей с диабетом, пожилых и представителей афроамериканской расы.
В большинстве случаев повышенное давление протекает бессимптомно. Однако при критических уровнях могут возникнуть следующие признаки:
При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу!
Хотя гипертония — глобальная проблема, с ней можно и нужно бороться. Осведомленность и профилактика позволяют держать давление под контролем и вести долгую, здоровую жизнь. Ваше сердце работает для вас 24/7 — не пора ли позаботиться о нем в ответ?
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!