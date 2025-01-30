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Высокое давление без симптомов? Это может стать смертельно опасным

3:06
Здоровье

Представьте, что ваше сердце — это мотор, который работает без остановки. Теперь подумайте, что будет, если этот механизм начнет перегружаться и работать на пределе без перерывов. Именно так гипертония влияет на организм: заставляет сердце качать кровь с повышенной нагрузкой, что приводит к износу сосудов и перегрузке всей сердечно-сосудистой системы.

Тонометр
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported
Тонометр

По данным исследований, около 25% взрослых в Бразилии страдают гипертонией, а по всему миру число заболевших превышает миллиард человек. Самое опасное в этом состоянии — его "молчание": болезнь может долго не проявлять себя, пока не нанесет серьезный ущерб организму.

Почему важно контролировать артериальное давление

Игнорировать гипертонию — все равно что водить машину, не смотря на панель приборов. Без регулярных измерений невозможно понять, что давление вышло за пределы нормы. Врачи настоятельно рекомендуют регулярно отслеживать показатели, чтобы своевременно корректировать лечение и предотвращать серьезные осложнения — инфаркты и инсульты.

Как держать давление под контролем

Поддержание здорового баланса в жизни — главный фактор в профилактике гипертонии. Вот несколько важных мер:

  • Правильное питание: уменьшите количество соли, исключите ультрапереработанные продукты, ешьте больше овощей, фруктов и грибов.
  • Регулярная физическая активность: движение укрепляет сердце и улучшает кровообращение.
  • Контроль стресса: медитация, полноценный отдых и здоровый сон значительно снижают риски.
  • Мониторинг давления: не ждите тревожных симптомов, проверяйте давление регулярно.

Что вызывает гипертонию

В 90% случаев заболевание передается по наследству, но образ жизни играет ключевую роль. Основные факторы риска:

  • Курение
  • Чрезмерное употребление алкоголя
  • Ожирение
  • Хронический стресс
  • Рацион с высоким содержанием соли и жиров
  • Недостаток физической активности
  • Высокий уровень холестерина

Кроме того, гипертония чаще встречается у людей с диабетом, пожилых и представителей афроамериканской расы.

Симптомы гипертонии: когда бить тревогу

В большинстве случаев повышенное давление протекает бессимптомно. Однако при критических уровнях могут возникнуть следующие признаки:

  • Острая головная боль
  • Головокружение и шум в ушах
  • Затуманенное зрение
  • Боль в груди
  • Одышка
  • Кровотечения из носа
  • Слабость и тревожность

При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу!

Гипертонию можно победить

Хотя гипертония — глобальная проблема, с ней можно и нужно бороться. Осведомленность и профилактика позволяют держать давление под контролем и вести долгую, здоровую жизнь. Ваше сердце работает для вас 24/7 — не пора ли позаботиться о нем в ответ?

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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