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В Карелии не хватило вакцины от бешенства для ребенка

1:46
Здоровье

В Сегеже ребенок, пострадавший от укуса собаки, не смог получить вакцину от бешенства из-за ее отсутствия в местной больнице. Препарат экстренно доставили из другой медицинской организации, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Лиса
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Лиса

Дефицит вакцины и его причины

Как пояснили в Минздраве Карелии, запасы вакцины против бешенства в регионе ограничены. На российском рынке наблюдается дефицит препарата, что затрудняет новые закупки.

Однако за счет перераспределения между медучреждениями удается оперативно обеспечивать пациентов необходимым лечением сообщает Кarelinform.ru.

Когда требуется вакцинация

При укусе животного специалисты рекомендуют сначала обследовать собаку. Если у нее подтверждено бешенство, вакцинацию нужно начинать немедленно, поскольку болезнь смертельна. Однако укол может вызывать сильную боль, аллергические реакции и даже анафилактический шок, поэтому его делают только при подтвержденной опасности.

Схема вакцинации

  • Первая доза вводится через 10-15 минут после инъекции иммуноглобулина.
  • Далее прививки делаются по схеме 0-3-7-14-30-90 дней.
  • Вакцинация эффективна в 96-98% случаев, но должна начаться не позднее двух недель после укуса.

Дефицит вакцины от бешенства осложняет оказание медицинской помощи, но в Карелии работают над решением проблемы за счет перераспределения запасов. В случае укуса важно немедленно обратиться к врачу, чтобы исключить риски заражения и получить своевременное лечение.

Уточнения

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ "вода" и φόβος "страх") — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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