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Какой чай полезней при похудении?

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Здоровье

Действительно ли чай способен помочь похудеть и держать вес под контролем? Об этом читайте в статье.

Зелёные чай
Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёные чай

Проведённые исследования показали, что зелёный чай, из-за высокого содержания катехинов, способен помочь в похудении и дальнейшем контроле веса. Для достижения нужных результатов необходимо сочетать чай с правильным питанием и достаточной физической активностью.

Чёрный чай и улун также могут способствовать похудению, но они менее изучены в этом плане и требуются дополнительные исследования этих видов чая и их влияния на вес.

Чтобы достичь нужного эффекта, нельзя добавлять в чай сахар и другие калорийные добавки, пишет Sports.kz со ссылкой на Oboz.ua.

 

Уточнения

Катехины — органические вещества из группы флавоноидов. Они представляют собой полифенольные соединения и являются сильными антиоксидантами.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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