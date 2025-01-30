Какой чай полезней при похудении?

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Действительно ли чай способен помочь похудеть и держать вес под контролем? Об этом читайте в статье.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

Проведённые исследования показали, что зелёный чай, из-за высокого содержания катехинов, способен помочь в похудении и дальнейшем контроле веса. Для достижения нужных результатов необходимо сочетать чай с правильным питанием и достаточной физической активностью.

Чёрный чай и улун также могут способствовать похудению, но они менее изучены в этом плане и требуются дополнительные исследования этих видов чая и их влияния на вес.

Чтобы достичь нужного эффекта, нельзя добавлять в чай сахар и другие калорийные добавки, пишет Sports.kz со ссылкой на Oboz.ua.

Уточнения

Катехины — органические вещества из группы флавоноидов. Они представляют собой полифенольные соединения и являются сильными антиоксидантами.

