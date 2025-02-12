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Ошибка, которую совершают многие при болях в спине

1:27
Здоровье

Как убрать боль в спине без таблеток: советы врача-реабилитолога

Многие привыкли бороться с болью в спине с помощью обезболивающих, но лекарства не устраняют причину проблемы, а лишь временно маскируют симптомы. Можно ли избавиться от боли без таблеток? Врач-реабилитолог и мануальный терапевт Артём Пак уверен: да, и в большинстве случаев это проще, чем кажется.

Боль в спине
Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в спине

В чём причина боли

По словам специалиста, 85-90% случаев боли в спине связаны с триггерными точками - локальными участками напряжения в мышцах. Лекарства не способны устранить эту проблему, зато есть эффективные немедикаментозные методы.

Как избавиться от боли в домашних условиях

Артём Пак рекомендует три простых, но действенных способа:

  1. Самомассаж: помогает механически размять напряжённые участки, делая мышцы мягкими и эластичными.
  2. Растяжка: специальные упражнения увеличивают длину и гибкость мышц, снижая напряжение.
  3. Прогревание: стимулирует кровообращение и способствует расслаблению.

Главное преимущество этих методов — их доступность. Любой человек может выполнять их дома, без дополнительных затрат и без побочных эффектов. В большинстве случаев именно эти простые техники помогают избавиться от боли в спине без таблеток.

Уточнения

Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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