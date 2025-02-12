Ошибка, которую совершают многие при болях в спине

Многие привыкли бороться с болью в спине с помощью обезболивающих, но лекарства не устраняют причину проблемы, а лишь временно маскируют симптомы. Можно ли избавиться от боли без таблеток? Врач-реабилитолог и мануальный терапевт Артём Пак уверен: да, и в большинстве случаев это проще, чем кажется.
В чём причина боли
По словам специалиста, 85-90% случаев боли в спине связаны с триггерными точками - локальными участками напряжения в мышцах. Лекарства не способны устранить эту проблему, зато есть эффективные немедикаментозные методы.
Как избавиться от боли в домашних условиях
Артём Пак рекомендует три простых, но действенных способа:
Главное преимущество этих методов — их доступность. Любой человек может выполнять их дома, без дополнительных затрат и без побочных эффектов. В большинстве случаев именно эти простые техники помогают избавиться от боли в спине без таблеток.
Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами.
Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.