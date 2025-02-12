Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Гаврилина пожаловалась на хейт и раскрыла, чем не угодила поклонникам
Твой двигатель плачет антифризом: возможно, ты забыл об одной важной детали
В аэропортах Таиланда могут измениться правила для туристов
Домашняя шаурма без вреда для фигуры: 5 вкусных рецептов
Хотите, чтобы тыква была слаще арбуза? Вот какие сорта вам подойдут
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Глава ЕС о введении США пошлин на сталь и алюминий: ответим пропорционально
Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму
Ошибка, которую совершают многие при болях в спине

Работа в этой комнате может привести к бессоннице

1:58
Здоровье

Эту ошибку совершают многие: в какой комнате дома нельзя работать

Работа из дома кажется удобным решением, но неправильный выбор места может негативно сказаться на вашем здоровье и продуктивности. Есть одна комната, где рабочее пространство обустраивать категорически не рекомендуется — это спальня.

удаленная работа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
удаленная работа

Почему спальня — не лучшее место для работы

Во-первых, размещение рабочего стола в спальне или работа прямо на кровати нарушает режим сна. Организм начинает ассоциировать постель не с отдыхом, а с бодрствованием, что со временем приводит к бессоннице и хронической усталости.

Во-вторых, работа в кровати приводит к физическим проблемам. Неправильная осанка и отсутствие поддержки для спины могут вызвать боли в спине, шее и запястьях.

Что говорят эксперты

Основатель и генеральный директор образовательной платформы по здоровому сну Snuzzze, Чарли Дэвис, предупреждает, что эта привычка не только снижает качество сна, но и вредит продуктивности:

"Мы часто думаем, что, когда приносим ноутбук в постель в начале или конце дня, это повышает нашу продуктивность, но на самом деле такая привычка может нанести вред долгосрочной эффективности. Она нарушает наш сон и заставляет терять счёт времени, что приводит к поздним пробуждениям и недостатку отдыха".

Дэвис также отмечает, что даже наличие рабочего стола в спальне или хранение ноутбука на тумбочке создаёт нежелательную связь между работой и местом для сна. Это может ухудшить засыпание и качество ночного отдыха, даже если вы не замечаете этого сразу.

Где лучше работать дома

Если нет отдельного кабинета, организуйте рабочее пространство в гостиной или на кухне. Главное — чётко разделять зоны для работы и отдыха, чтобы сохранить продуктивность днём и хорошо высыпаться ночью.

Уточнения

Бессо́нница - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Садоводство, цветоводство
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Россия остаётся в Средиземном море, обеспечив защиту стратегических проливов и позиции в Африке Любовь Степушова Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии Дмитрий Плотников Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Тайны замедления старения кожи: вот что нужно знать
Россия не обсуждает поставки газа из Азербайджана в ЕС через Украину
Спорт на пределе: когда тренировки становятся опасными для сердца?
Портал в Нижний мир: подземный толчок близ Зоны-51 вызывает новые спекуляции
И на это и на то: какие налоговые вычеты доступны для россиян в 2025 году
Когда виляющий хвост – сигнал опасности: как распознать агрессивную собаку
Неожиданные враги компоста: вещи, которые портят вашу почву
Капуста не умеет прощать — ошибётесь с датой посадки, и урожая не будет
Работа в этой комнате может привести к бессоннице
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.