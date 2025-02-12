Работа в этой комнате может привести к бессоннице

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эту ошибку совершают многие: в какой комнате дома нельзя работать

Работа из дома кажется удобным решением, но неправильный выбор места может негативно сказаться на вашем здоровье и продуктивности. Есть одна комната, где рабочее пространство обустраивать категорически не рекомендуется — это спальня.

Фото: freepik.com is licensed under public domain удаленная работа

Почему спальня — не лучшее место для работы

Во-первых, размещение рабочего стола в спальне или работа прямо на кровати нарушает режим сна. Организм начинает ассоциировать постель не с отдыхом, а с бодрствованием, что со временем приводит к бессоннице и хронической усталости.

Во-вторых, работа в кровати приводит к физическим проблемам. Неправильная осанка и отсутствие поддержки для спины могут вызвать боли в спине, шее и запястьях.

Что говорят эксперты

Основатель и генеральный директор образовательной платформы по здоровому сну Snuzzze, Чарли Дэвис, предупреждает, что эта привычка не только снижает качество сна, но и вредит продуктивности:

"Мы часто думаем, что, когда приносим ноутбук в постель в начале или конце дня, это повышает нашу продуктивность, но на самом деле такая привычка может нанести вред долгосрочной эффективности. Она нарушает наш сон и заставляет терять счёт времени, что приводит к поздним пробуждениям и недостатку отдыха".

Дэвис также отмечает, что даже наличие рабочего стола в спальне или хранение ноутбука на тумбочке создаёт нежелательную связь между работой и местом для сна. Это может ухудшить засыпание и качество ночного отдыха, даже если вы не замечаете этого сразу.

Где лучше работать дома

Если нет отдельного кабинета, организуйте рабочее пространство в гостиной или на кухне. Главное — чётко разделять зоны для работы и отдыха, чтобы сохранить продуктивность днём и хорошо высыпаться ночью.

Уточнения

Бессо́нница - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

