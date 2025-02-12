В каких продуктах содержится никотин: ответ удивит вас

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт назвал продукты, содержащие никотин

Никотин содержится не только в табаке, но и в обычных продуктах питания. Однако его количество настолько мало, что он не вызывает зависимости.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённый картофель

Какие продукты содержат никотин

Картофель

Порция пюре или жареного картофеля — около 675 нанограммов никотина.

Баклажаны, зелёный перец, помидоры

Средний баклажан, помидор или перец — около 332 нанограммов никотина.

Для сравнения: в одной сигарете — 12 мг никотина, что в 18 000 раз больше, чем в картофеле.

Почему никотин содержится в еде

Никотин относится к алкалоидам , которые встречаются в растениях семейства паслёновых .

, которые встречаются в . В отличие от табака, никотин из пищи не вызывает привыкания, так как быстро разрушается и усваивается организмом.

Вывод

Несмотря на то, что некоторые овощи содержат никотин, их употребление не влияет на организм так же, как курение. Это натуральные соединения, которые не представляют опасности.

Уточнения

Никоти́н - высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых.

