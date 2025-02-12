В каких продуктах содержится никотин: ответ удивит вас
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Эксперт назвал продукты, содержащие никотин
Никотин содержится не только в табаке, но и в обычных продуктах питания. Однако его количество настолько мало, что он не вызывает зависимости.
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённый картофель
Какие продукты содержат никотин
Картофель
- Порция пюре или жареного картофеля — около 675 нанограммов никотина.
Баклажаны, зелёный перец, помидоры
- Средний баклажан, помидор или перец — около 332 нанограммов никотина.
Для сравнения: в одной сигарете — 12 мг никотина, что в 18 000 раз больше, чем в картофеле.
Почему никотин содержится в еде
- Никотин относится к алкалоидам, которые встречаются в растениях семейства паслёновых.
- В отличие от табака, никотин из пищи не вызывает привыкания, так как быстро разрушается и усваивается организмом.
Вывод
Несмотря на то, что некоторые овощи содержат никотин, их употребление не влияет на организм так же, как курение. Это натуральные соединения, которые не представляют опасности.
Уточнения
Никоти́н - высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых.
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Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др