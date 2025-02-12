Вы быстро устаёте: возможно, дело в сердце

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач объяснил, как определить, что у вас слабое сердце

Слабое сердце может проявляться незаметными симптомами, которые многие игнорируют. Сердечно-сосудистый хирург Джереми Лондон назвал три ключевых признака, указывающих на проблемы с сердцем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Какие симптомы указывают на слабое сердце

Одышка при ходьбе

Может быть признаком сердечной недостаточности , ишемической болезни сердца или аритмии .

, или . Если вы быстро задыхаетесь при небольшой нагрузке, это сигнал тревоги.

Затруднённое дыхание в положении лёжа

Симптом называется ортопноэ - человеку легче дышать, когда он сидит или стоит.

- человеку легче дышать, когда он сидит или стоит. Часто связано с задержкой жидкости в лёгких, что указывает на проблемы с сердцем.

Отёк ног

Может быть признаком сердечной недостаточности.

Сердце не справляется с перекачкой крови, из-за чего жидкость застаивается в тканях.

Когда нужно обратиться к врачу

Если у вас одышка даже при лёгкой активности, тяжесть в ногах из-за отёков или нехватка воздуха в положении лёжа — не откладывайте визит к кардиологу.

Вывод

Слабое сердце может долго не давать о себе знать, но ранняя диагностика помогает избежать серьёзных осложнений. Если вы заметили эти симптомы — лучше проверить сердце заранее.

Уточнения

Кардиоло́гия - обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.

