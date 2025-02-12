Вы быстро устаёте: возможно, дело в сердце
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Врач объяснил, как определить, что у вас слабое сердце
Слабое сердце может проявляться незаметными симптомами, которые многие игнорируют. Сердечно-сосудистый хирург Джереми Лондон назвал три ключевых признака, указывающих на проблемы с сердцем.
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Боль в сердце
Какие симптомы указывают на слабое сердце
Одышка при ходьбе
- Может быть признаком сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца или аритмии.
- Если вы быстро задыхаетесь при небольшой нагрузке, это сигнал тревоги.
Затруднённое дыхание в положении лёжа
- Симптом называется ортопноэ - человеку легче дышать, когда он сидит или стоит.
- Часто связано с задержкой жидкости в лёгких, что указывает на проблемы с сердцем.
Отёк ног
- Может быть признаком сердечной недостаточности.
- Сердце не справляется с перекачкой крови, из-за чего жидкость застаивается в тканях.
Когда нужно обратиться к врачу
Если у вас одышка даже при лёгкой активности, тяжесть в ногах из-за отёков или нехватка воздуха в положении лёжа — не откладывайте визит к кардиологу.
Вывод
Слабое сердце может долго не давать о себе знать, но ранняя диагностика помогает избежать серьёзных осложнений. Если вы заметили эти симптомы — лучше проверить сердце заранее.
Уточнения
Кардиоло́гия - обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы