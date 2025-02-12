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Вы быстро устаёте: возможно, дело в сердце

1:23
Здоровье

Врач объяснил, как определить, что у вас слабое сердце

Слабое сердце может проявляться незаметными симптомами, которые многие игнорируют. Сердечно-сосудистый хирург Джереми Лондон назвал три ключевых признака, указывающих на проблемы с сердцем.

Боль в сердце
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Какие симптомы указывают на слабое сердце

Одышка при ходьбе

  • Может быть признаком сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца или аритмии.
  • Если вы быстро задыхаетесь при небольшой нагрузке, это сигнал тревоги.

Затруднённое дыхание в положении лёжа

  • Симптом называется ортопноэ - человеку легче дышать, когда он сидит или стоит.
  • Часто связано с задержкой жидкости в лёгких, что указывает на проблемы с сердцем.

Отёк ног

  • Может быть признаком сердечной недостаточности.
  • Сердце не справляется с перекачкой крови, из-за чего жидкость застаивается в тканях.

Когда нужно обратиться к врачу

Если у вас одышка даже при лёгкой активности, тяжесть в ногах из-за отёков или нехватка воздуха в положении лёжа — не откладывайте визит к кардиологу.

Вывод

Слабое сердце может долго не давать о себе знать, но ранняя диагностика помогает избежать серьёзных осложнений. Если вы заметили эти симптомы — лучше проверить сердце заранее.

Уточнения

Кардиоло́гия - обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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