Этот лайфхак поможет вам спать лучше и чувствовать себя легче

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простая привычка после ужина поможет сохранить стройную фигуру

Многие после ужина предпочитают отдыхать на диване, но эксперты советуют выработать полезную привычку — совершать прогулку. Это простое действие не только помогает контролировать вес, но и улучшает общее состояние организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Tonyperk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лыжи

Какие преимущества даёт прогулка после ужина

Ускоряет пищеварение

Снижает риск изжоги, вздутия и запоров.

Улучшает перистальтику кишечника.

Поддерживает здоровье сердца

Снижает артериальное давление.

Помогает уменьшить уровень холестерина.

Снижает риск инфаркта и инсульта.

Способствует сохранению веса

10-15 минут ходьбы разгоняют метаболизм.

Помогает избежать переедания и уменьшить тягу к сладкому.

Стабилизирует уровень сахара в крови

Улучшает усвоение глюкозы клетками, предотвращая скачки сахара.

Помогает быстрее заснуть

Лёгкая активность снижает уровень стресса и способствует глубокому сну.

Вывод

Вместо отдыха на диване лучше пройтись 10-15 минут - это простой и эффективный способ поддерживать фигуру, нормализовать пищеварение и улучшить самочувствие.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

