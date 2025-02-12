Этот лайфхак поможет вам спать лучше и чувствовать себя легче

Многие после ужина предпочитают отдыхать на диване, но эксперты советуют выработать полезную привычку — совершать прогулку. Это простое действие не только помогает контролировать вес, но и улучшает общее состояние организма.
Ускоряет пищеварение
Поддерживает здоровье сердца
Способствует сохранению веса
Стабилизирует уровень сахара в крови
Помогает быстрее заснуть
Вывод
Вместо отдыха на диване лучше пройтись 10-15 минут - это простой и эффективный способ поддерживать фигуру, нормализовать пищеварение и улучшить самочувствие.
Пищеваре́ние - химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
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