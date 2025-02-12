Этот лайфхак поможет вам спать лучше и чувствовать себя легче

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Здоровье

Простая привычка после ужина поможет сохранить стройную фигуру

Многие после ужина предпочитают отдыхать на диване, но эксперты советуют выработать полезную привычку — совершать прогулку. Это простое действие не только помогает контролировать вес, но и улучшает общее состояние организма.

Лыжи
Фото: commons.wikimedia.org by Tonyperk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лыжи

Какие преимущества даёт прогулка после ужина

Ускоряет пищеварение

  • Снижает риск изжоги, вздутия и запоров.
  • Улучшает перистальтику кишечника.

Поддерживает здоровье сердца

  • Снижает артериальное давление.
  • Помогает уменьшить уровень холестерина.
  • Снижает риск инфаркта и инсульта.

Способствует сохранению веса

  • 10-15 минут ходьбы разгоняют метаболизм.
  • Помогает избежать переедания и уменьшить тягу к сладкому.

Стабилизирует уровень сахара в крови

  • Улучшает усвоение глюкозы клетками, предотвращая скачки сахара.

Помогает быстрее заснуть

  • Лёгкая активность снижает уровень стресса и способствует глубокому сну.

Вывод

Вместо отдыха на диване лучше пройтись 10-15 минут - это простой и эффективный способ поддерживать фигуру, нормализовать пищеварение и улучшить самочувствие.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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