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Недостаток этого витамина может вызывать ночные судороги

1:18
Здоровье

Учёные выяснили, какой витамин помогает при ночных судорогах

Ночные судороги - частая проблема у людей старше 50 лет, но исследование Третьей народной больницы Китая показало, что витамин K2 может значительно снизить их частоту и интенсивность.

Спина
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спина

Как работает витамин K2

  • В эксперименте участвовали 199 человек, которых разделили на две группы.
  • Одна группа ежедневно принимала 180 мкг витамина K2, другая — плацебо.
  • Через 8 недель у первой группы судороги уменьшились по частоте и силе.

Кому поможет этот витамин

  • Людям старше 50 лет, у которых часто сводит ноги ночью.
  • Тем, кто страдает минеральным дисбалансом в организме.
  • Людям с дефицитом витамина K2, который влияет на усвоение кальция и работу мышц.

Важное предупреждение

Учёные подчёркивают, что перед приёмом любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если вы принимаете антикоагулянты.

Вывод

Если вас беспокоят ночные судороги, возможно, проблема в недостатке витамина K2. Включение его в рацион может помочь, но только под наблюдением специалиста.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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