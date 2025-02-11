Недостаток этого витамина может вызывать ночные судороги

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные выяснили, какой витамин помогает при ночных судорогах

Ночные судороги - частая проблема у людей старше 50 лет, но исследование Третьей народной больницы Китая показало, что витамин K2 может значительно снизить их частоту и интенсивность.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спина

Как работает витамин K2

В эксперименте участвовали 199 человек, которых разделили на две группы.

Одна группа ежедневно принимала 180 мкг витамина K2, другая — плацебо.

Через 8 недель у первой группы судороги уменьшились по частоте и силе.

Кому поможет этот витамин

Людям старше 50 лет, у которых часто сводит ноги ночью.

Тем, кто страдает минеральным дисбалансом в организме.

Людям с дефицитом витамина K2, который влияет на усвоение кальция и работу мышц.

Важное предупреждение

Учёные подчёркивают, что перед приёмом любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если вы принимаете антикоагулянты.

Вывод

Если вас беспокоят ночные судороги, возможно, проблема в недостатке витамина K2. Включение его в рацион может помочь, но только под наблюдением специалиста.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

