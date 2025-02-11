Недостаток этого витамина может вызывать ночные судороги

Ночные судороги - частая проблема у людей старше 50 лет, но исследование Третьей народной больницы Китая показало, что витамин K2 может значительно снизить их частоту и интенсивность.
Как работает витамин K2
Кому поможет этот витамин
Важное предупреждение
Учёные подчёркивают, что перед приёмом любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если вы принимаете антикоагулянты.
Вывод
Если вас беспокоят ночные судороги, возможно, проблема в недостатке витамина K2. Включение его в рацион может помочь, но только под наблюдением специалиста.
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