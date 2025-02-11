Это явление может быть сигналом опасного заболевания глаз

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему появляются плавающие мушки перед глазами: офтальмологи объяснили

Многие люди замечают плавающие мушки перед глазами — это мелкие тёмные точки или волнистые линии, которые особенно заметны на светлых поверхностях. Офтальмолог из Королевского колледжа офтальмологов Австралии и Новой Зеландии, Дэниел Полиа, объяснил, что основная причина этого явления — задняя отслойка стекловидного тела.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Что такое задняя отслойка стекловидного тела

Стекловидное тело состоит из коллагеновых волокон, которые могут сгущаться и образовывать тени на сетчатке.

Эти тени воспринимаются как плавающие мушки.

Процесс является естественным и не требует лечения.

Когда стоит беспокоиться

В большинстве случаев мушки неопасны, но если у вас появились следующие симптомы, срочно обратитесь к офтальмологу:

Резкое увеличение количества мушек.

Вспышки света перед глазами.

Чувство "завесы" или потери бокового зрения.

Эти признаки могут указывать на отслоение сетчатки, которое требует немедленного лечения.

Вывод

Плавающие мушки - это обычное возрастное явление, но если их число резко увеличилось, нельзя игнорировать проблему — лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Офтальмоло́гия - область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.



