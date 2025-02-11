Это явление может быть сигналом опасного заболевания глаз

Многие люди замечают плавающие мушки перед глазами — это мелкие тёмные точки или волнистые линии, которые особенно заметны на светлых поверхностях. Офтальмолог из Королевского колледжа офтальмологов Австралии и Новой Зеландии, Дэниел Полиа, объяснил, что основная причина этого явления — задняя отслойка стекловидного тела.
Что такое задняя отслойка стекловидного тела
Когда стоит беспокоиться
В большинстве случаев мушки неопасны, но если у вас появились следующие симптомы, срочно обратитесь к офтальмологу:
Эти признаки могут указывать на отслоение сетчатки, которое требует немедленного лечения.
Вывод
Плавающие мушки - это обычное возрастное явление, но если их число резко увеличилось, нельзя игнорировать проблему — лучше проконсультироваться с врачом.
Офтальмоло́гия - область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
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