Брак продлевает жизнь: исследователи нашли доказательства

Исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показало, что брак может значительно снизить риск депрессии. Анализ данных 106 556 человек из семи стран (США, Великобритания, Мексика, Ирландия, Южная Корея, Китай и Индонезия) выявил преимущества супружеской жизни для психического здоровья.
Как брак влияет на уровень депрессии
Почему брак полезен для здоровья
Учёные объясняют этот эффект несколькими факторами:
Вывод
Брак не только укрепляет личные отношения, но и играет ключевую роль в профилактике депрессии, помогая людям чувствовать себя более счастливыми и защищёнными.
Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
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