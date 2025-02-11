Брак продлевает жизнь: исследователи нашли доказательства

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные выяснили, как брак влияет на здоровье: неожиданные факты

Исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показало, что брак может значительно снизить риск депрессии. Анализ данных 106 556 человек из семи стран (США, Великобритания, Мексика, Ирландия, Южная Корея, Китай и Индонезия) выявил преимущества супружеской жизни для психического здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Договор о расторжении брака

Как брак влияет на уровень депрессии

Неженатые люди имеют на 79% выше риск появления симптомов депрессии.

имеют на 79% выше риск появления симптомов депрессии. Разведённые страдают от депрессии на 99% чаще, чем состоящие в браке.

страдают от депрессии на 99% чаще, чем состоящие в браке. Вдовцы сталкиваются с симптомами депрессии на 64% чаще, чем женатые люди.

сталкиваются с симптомами депрессии на 64% чаще, чем женатые люди. Риск особенно высок среди мужчин и людей с высоким уровнем образования.

Почему брак полезен для здоровья

Учёные объясняют этот эффект несколькими факторами:

Социальная поддержка - партнёры оказывают друг другу эмоциональную опору.

- партнёры оказывают друг другу эмоциональную опору. Экономическая стабильность - общий бюджет помогает избежать финансовых стрессов.

- общий бюджет помогает избежать финансовых стрессов. Укрепление психологического благополучия - забота и внимание партнёра положительно сказываются на психике.

Вывод

Брак не только укрепляет личные отношения, но и играет ключевую роль в профилактике депрессии, помогая людям чувствовать себя более счастливыми и защищёнными.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

