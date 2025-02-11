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Брак продлевает жизнь: исследователи нашли доказательства

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Здоровье

Учёные выяснили, как брак влияет на здоровье: неожиданные факты

Исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показало, что брак может значительно снизить риск депрессии. Анализ данных 106 556 человек из семи стран (США, Великобритания, Мексика, Ирландия, Южная Корея, Китай и Индонезия) выявил преимущества супружеской жизни для психического здоровья.

Договор о расторжении брака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Договор о расторжении брака

Как брак влияет на уровень депрессии

  • Неженатые люди имеют на 79% выше риск появления симптомов депрессии.
  • Разведённые страдают от депрессии на 99% чаще, чем состоящие в браке.
  • Вдовцы сталкиваются с симптомами депрессии на 64% чаще, чем женатые люди.
  • Риск особенно высок среди мужчин и людей с высоким уровнем образования.

Почему брак полезен для здоровья

Учёные объясняют этот эффект несколькими факторами:

  • Социальная поддержка - партнёры оказывают друг другу эмоциональную опору.
  • Экономическая стабильность - общий бюджет помогает избежать финансовых стрессов.
  • Укрепление психологического благополучия - забота и внимание партнёра положительно сказываются на психике.

Вывод

Брак не только укрепляет личные отношения, но и играет ключевую роль в профилактике депрессии, помогая людям чувствовать себя более счастливыми и защищёнными.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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