Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отбелить тюль в домашних условиях — 6 проверенных способов
Как подготовиться к старости: три эффективных способа получения дохода
Эти свитеры не нужно покупать весной, они больше не в моде
Вместо шоколада: в Японии предлагают стейки в форме сердца на День святого Валентина
В Волгоградской области зафиксирован растущий индекс промпроизводства
Собака трётся мордой о ковёр? Это может быть опасно
Оладьи без лишнего масла: как сделать их пышными и нежными
Как "Москвич" планирует укрепить свои позиции на рынке
Загадочный Homo juluensis: древний человек с огромным мозгом обнаружен в Азии

Сколько часов перед экраном опасно для мозга: ответ исследователей

1:27
Здоровье

Учёные выяснили, как просмотр телевизора связан с инсультом и деменцией

Исследование китайских учёных из Тяньцзиньского медицинского университета показало, что чрезмерный просмотр телевизора может серьёзно повлиять на здоровье мозга. Длительное сидение перед экраном увеличивает риск деменции, инсульта и болезни Паркинсона.

Телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телевизор

Сколько часов перед экраном опасно

  • 3-5 часов в день - повышают риск деменции на 15%.
  • Более 5 часов в день - увеличивают вероятность инсульта на 44%, болезни Паркинсона — на 28%.
  • Участники исследования смотрели телевизор в среднем 2,7 часа в день, и за 13 лет наблюдений у 5227 человек развилась деменция.

Почему телевизор опасен для мозга

Учёные считают, что основная причина — малоподвижный образ жизни, который приводит к:

  • Хроническому воспалению в организме.
  • Снижению притока крови к мозгу.
  • Уменьшению объёма серого вещества, что связано с когнитивными нарушениями.

Интересно, что использование компьютеров такого эффекта не оказывает - вероятно, из-за более активного взаимодействия с экраном.

Вывод

Сокращение времени перед телевизором и ведение более активного образа жизни помогут снизить риск возрастных заболеваний мозга.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев Трамп пойдёт на условия Путина по Украине, потому что Си едет в Москву совещаться Любовь Степушова Этот район Александрии скрывает нечто невероятное — возможно, саму гробницу Александра Македонского Игорь Буккер
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Последние материалы
Оладьи без лишнего масла: как сделать их пышными и нежными
Сколько часов перед экраном опасно для мозга: ответ исследователей
Как "Москвич" планирует укрепить свои позиции на рынке
ЕС собрался перехватывать танкеры с российской нефтью в Балтийском море
Загадочный Homo juluensis: древний человек с огромным мозгом обнаружен в Азии
ЦБ бьёт тревогу: рынок недвижимости накрывает "пузырь рассрочки"
Суды не имеют права ограничивать власть Трампа? Джей Ди Вэнс сделал заявление
Alibaba запустила Amap на английском: что это значит для туристов
Сам себе коммунальщик: жители Хабаровска оплатили уборку снега
Названы симптомы дефицита витамина D
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.