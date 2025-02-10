Сколько часов перед экраном опасно для мозга: ответ исследователей

Исследование китайских учёных из Тяньцзиньского медицинского университета показало, что чрезмерный просмотр телевизора может серьёзно повлиять на здоровье мозга. Длительное сидение перед экраном увеличивает риск деменции, инсульта и болезни Паркинсона.
Сколько часов перед экраном опасно
Почему телевизор опасен для мозга
Учёные считают, что основная причина — малоподвижный образ жизни, который приводит к:
Интересно, что использование компьютеров такого эффекта не оказывает - вероятно, из-за более активного взаимодействия с экраном.
Вывод
Сокращение времени перед телевизором и ведение более активного образа жизни помогут снизить риск возрастных заболеваний мозга.
Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.