Сколько часов перед экраном опасно для мозга: ответ исследователей

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные выяснили, как просмотр телевизора связан с инсультом и деменцией

Исследование китайских учёных из Тяньцзиньского медицинского университета показало, что чрезмерный просмотр телевизора может серьёзно повлиять на здоровье мозга. Длительное сидение перед экраном увеличивает риск деменции, инсульта и болезни Паркинсона.

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Сколько часов перед экраном опасно

3-5 часов в день - повышают риск деменции на 15%.

- повышают риск деменции на 15%. Более 5 часов в день - увеличивают вероятность инсульта на 44%, болезни Паркинсона — на 28%.

- увеличивают вероятность инсульта на 44%, болезни Паркинсона — на 28%. Участники исследования смотрели телевизор в среднем 2,7 часа в день, и за 13 лет наблюдений у 5227 человек развилась деменция.

Почему телевизор опасен для мозга

Учёные считают, что основная причина — малоподвижный образ жизни, который приводит к:

Хроническому воспалению в организме.

Снижению притока крови к мозгу.

Уменьшению объёма серого вещества, что связано с когнитивными нарушениями.

Интересно, что использование компьютеров такого эффекта не оказывает - вероятно, из-за более активного взаимодействия с экраном.

Вывод

Сокращение времени перед телевизором и ведение более активного образа жизни помогут снизить риск возрастных заболеваний мозга.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

