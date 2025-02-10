Учёные выяснили, как мозг гениев работает иначе

Гениальность - это не просто вопрос анатомии. Заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии, академик Сергей Иллариошкин отметил, что мозг гениев и обычных людей не имеет значительных анатомических отличий. Однако некоторые особенности всё же удалось выявить.
Чем отличается мозг гения
Что делает человека гением
По словам академика, решающую роль играет не структура мозга, а его пластичность - способность быстро адаптироваться, находить нестандартные решения и эффективно взаимодействовать с информацией.
Вывод
Гениальность — это не столько дар природы, сколько высокая скорость мышления и развитые нейронные связи, которые можно тренировать.
Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.