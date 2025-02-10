Учёные выяснили, как мозг гениев работает иначе

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог рассказал, чем мозг гения отличается от обычного

Гениальность - это не просто вопрос анатомии. Заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии, академик Сергей Иллариошкин отметил, что мозг гениев и обычных людей не имеет значительных анатомических отличий. Однако некоторые особенности всё же удалось выявить.

Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа мозга

Чем отличается мозг гения

Более развитые корковые колонки - структуры в больших полушариях, отвечающие за обработку информации. Усиленные ассоциативные связи - более эффективные нейронные сети позволяют быстрее решать задачи. Большее количество глиальных клеток на один нейрон - они поддерживают и ускоряют работу мозга. Замедленное старение мозга - у долгоживущих гениев, таких как Иван Павлов и Константин Циолковский, когнитивные способности сохранялись дольше, чем у их ровесников.

Что делает человека гением

По словам академика, решающую роль играет не структура мозга, а его пластичность - способность быстро адаптироваться, находить нестандартные решения и эффективно взаимодействовать с информацией.

Вывод

Гениальность — это не столько дар природы, сколько высокая скорость мышления и развитые нейронные связи, которые можно тренировать.

Уточнения

Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.

