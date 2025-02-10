Врачи рассказали, кому стоит быть осторожнее с корицей

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неизвестные свойства корицы: пряность, которая должна быть в каждом доме

Корица известна как ароматная специя, которая делает выпечку вкуснее, но её полезные свойства на этом не заканчиваются. Эта пряность может быть натуральным средством для ухода за телом, борьбы с тягой к сладкому и даже для укрепления волос.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корица

Необычные способы применения корицы

1. Борьба с грибком

Корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Как использовать: закипятите 1 литр воды, добавьте 10 палочек корицы, остудите до комфортной температуры и подержите ноги в отваре 15-20 минут.

2. Снижение тяги к сладкому

Корица помогает контролировать уровень сахара в крови, что уменьшает желание есть сладкое.

Как использовать: добавляйте щепотку корицы в кофе, кашу или йогурт вместо сахара.

3. Маска для волос

Корица улучшает кровообращение в коже головы, что стимулирует рост волос.

Рецепт:

Смешайте молотую корицу и мёд в равных пропорциях.

Нанесите смесь на волосы и оставьте на 15-20 минут.

Смойте тёплой водой.

Противопоказания

Не рекомендуется употреблять корицу при:

Аллергии на специю.

Приёме лекарств от диабета (может усилить их действие).

Болезнях печени, почек, язве желудка и СРК.

Гипертонии — корица может повышать давление.

Вывод

Корица - не просто приправа, а натуральное средство, которое может быть полезно для здоровья и красоты. Однако важно учитывать противопоказания перед её применением.

Уточнения

Кори́ца - вечнозелёное дерево, вид рода Коричник семейства Лавровые.

