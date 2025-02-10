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Врачи рассказали, кому стоит быть осторожнее с корицей

1:46
Здоровье

Неизвестные свойства корицы: пряность, которая должна быть в каждом доме

Корица известна как ароматная специя, которая делает выпечку вкуснее, но её полезные свойства на этом не заканчиваются. Эта пряность может быть натуральным средством для ухода за телом, борьбы с тягой к сладкому и даже для укрепления волос.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Необычные способы применения корицы

1. Борьба с грибком
Корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Как использовать: закипятите 1 литр воды, добавьте 10 палочек корицы, остудите до комфортной температуры и подержите ноги в отваре 15-20 минут.

2. Снижение тяги к сладкому
Корица помогает контролировать уровень сахара в крови, что уменьшает желание есть сладкое.

Как использовать: добавляйте щепотку корицы в кофе, кашу или йогурт вместо сахара.

3. Маска для волос
Корица улучшает кровообращение в коже головы, что стимулирует рост волос.

Рецепт:

  • Смешайте молотую корицу и мёд в равных пропорциях.
  • Нанесите смесь на волосы и оставьте на 15-20 минут.
  • Смойте тёплой водой.

Противопоказания
Не рекомендуется употреблять корицу при:

  • Аллергии на специю.
  • Приёме лекарств от диабета (может усилить их действие).
  • Болезнях печени, почек, язве желудка и СРК.
  • Гипертонии — корица может повышать давление.

Вывод

Корица - не просто приправа, а натуральное средство, которое может быть полезно для здоровья и красоты. Однако важно учитывать противопоказания перед её применением.

Уточнения

Кори́ца - вечнозелёное дерево, вид рода Коричник семейства Лавровые.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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