Этот простой трюк поможет быстрее выздороветь при простуде

Простое действие с чесноком поможет быстрее справиться с простудой
Мануальный терапевт и клинический диетолог Джош Акс раскрыл эффективный лайфхак, который может ускорить выздоровление при простуде. По его словам, достаточно надкусить чеснок 1-2 раза и проглотить его, не разжёвывая.
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок
Как это работает
Чеснок содержит аллицин - природное вещество с мощными противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Аллицин активирует белые кровяные клетки, помогая организму быстрее бороться с вирусами.
Чеснок может уменьшить продолжительность простуды и облегчить симптомы.
Как правильно употреблять чеснок при простуде
Надкусите зубчик чеснока 1-2 раза, чтобы высвободить аллицин.
Проглотите его, не разжёвывая, чтобы избежать раздражения слизистой.
Можно запить водой или молоком, чтобы снизить жжение.
Вывод
Этот простой метод поможет укрепить иммунитет и ускорить выздоровление без лекарств.
Уточнения
Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.