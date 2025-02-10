Этот простой трюк поможет быстрее выздороветь при простуде

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простое действие с чесноком поможет быстрее справиться с простудой

Мануальный терапевт и клинический диетолог Джош Акс раскрыл эффективный лайфхак, который может ускорить выздоровление при простуде. По его словам, достаточно надкусить чеснок 1-2 раза и проглотить его, не разжёвывая.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Как это работает

Чеснок содержит аллицин - природное вещество с мощными противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

- природное вещество с мощными противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Аллицин активирует белые кровяные клетки , помогая организму быстрее бороться с вирусами .

, помогая организму . Чеснок может уменьшить продолжительность простуды и облегчить симптомы.

Как правильно употреблять чеснок при простуде

Надкусите зубчик чеснока 1-2 раза , чтобы высвободить аллицин.

, чтобы высвободить аллицин. Проглотите его, не разжёвывая, чтобы избежать раздражения слизистой.

Можно запить водой или молоком, чтобы снизить жжение.

Вывод

Этот простой метод поможет укрепить иммунитет и ускорить выздоровление без лекарств.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

