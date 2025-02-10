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Этот простой трюк поможет быстрее выздороветь при простуде

1:06
Здоровье

Простое действие с чесноком поможет быстрее справиться с простудой

Мануальный терапевт и клинический диетолог Джош Акс раскрыл эффективный лайфхак, который может ускорить выздоровление при простуде. По его словам, достаточно надкусить чеснок 1-2 раза и проглотить его, не разжёвывая.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Как это работает

  • Чеснок содержит аллицин - природное вещество с мощными противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
  • Аллицин активирует белые кровяные клетки, помогая организму быстрее бороться с вирусами.
  • Чеснок может уменьшить продолжительность простуды и облегчить симптомы.

Как правильно употреблять чеснок при простуде

  • Надкусите зубчик чеснока 1-2 раза, чтобы высвободить аллицин.
  • Проглотите его, не разжёвывая, чтобы избежать раздражения слизистой.
  • Можно запить водой или молоком, чтобы снизить жжение.

Вывод

Этот простой метод поможет укрепить иммунитет и ускорить выздоровление без лекарств.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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