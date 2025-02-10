Этот скрытый фактор удваивает риск сердечных заболеваний

Курение, стресс и ожирение давно известны как основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследователи из Университета Монаша (Австралия) выявили ещё один неожиданный фактор — постоянные запоры.
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Боль в сердце
Как связаны запоры и сердце
Учёные проанализировали медицинские карты 408 354 человек и выявили, что 23 814 из них страдают запорами.
Эти люди в два раза чаще сталкивались с сердечными проблемами, такими как инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность.
Если к запорам добавляется высокое артериальное давление, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 34%.
Почему это важно
По данным учёных, 14% населения мира страдают от запоров, особенно пожилые люди и женщины. Это значит, что значительная часть населения находится в группе повышенного риска.
Вывод
Запоры — не просто дискомфорт, а серьёзный сигнал организма, который нельзя игнорировать. Забота о здоровье кишечника может снизить риски для сердца.
Уточнения
Запо́р - замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация.