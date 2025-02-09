Это простое упражнение покажет, в хорошей ли вы форме

Отжимания — это не просто упражнение, а индикатор физической формы и общего здоровья. Эксперты клиники Майо утверждают, что количество выполненных отжиманий может показать уровень силы, выносливости и здоровья.
Какая норма отжиманий в зависимости от возраста
Мужчины:
До 35 лет — 28 отжиманий.
35-45 лет — 21 отжимание.
45-55 лет — 16 отжиманий.
55+ лет — 12 отжиманий.
65+ лет — минимум 10 отжиманий.
Женщины:
До 35 лет — 20 отжиманий.
35-45 лет — 19 отжиманий.
45-55 лет — 14 отжиманий.
55+ лет — 10 отжиманий.
65+ лет — минимум 10 отжиманий.
Почему это важно
Отжимания задействуют ключевые группы мышц — руки, плечи, пресс, спину и ноги. Их выполнение улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и помогает оценить общий уровень физической подготовки.
Вывод
Если вы можете выполнить целевое количество отжиманий для своего возраста, ваш уровень физической формы считается хорошим. Если нет — возможно, стоит добавить силовые тренировки в свой распорядок.
Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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