Ошибка во время сна, которая может привести к растяжению мышц

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые привычные позы во время сна могут создавать ненужную нагрузку на позвоночник и приводить к растяжению мышц. Физиотерапевт Сэмми Марго рассказал, как правильно спать, чтобы избежать боли и дискомфорта.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Какие позы вредны

1.Сон на животе

Голова поворачивается в сторону, создавая асимметричное напряжение в шее.

Возможно избыточное давление на позвоночник, что может привести к боли в спине.

2. Неправильное положение на спине

Полностью вытянутые ноги могут вызывать изгиб в пояснице, создавая дополнительную нагрузку.

Как избежать проблем со спиной

Голова и шея должны быть на одной линии с позвоночником.

При сне на боку можно подложить подушку между коленями, чтобы снизить нагрузку на поясницу.

Людям с хроническими болями рекомендуется матрас с эффектом памяти, который повторяет контуры тела и снижает давление на позвоночник.

Вывод

Выбор правильной позы для сна помогает избежать болей в спине, поддерживает здоровье позвоночника и улучшает качество отдыха.

Уточнения

Позвоно́чник — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).



