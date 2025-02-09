Ошибка во время сна, которая может привести к растяжению мышц

Некоторые привычные позы во время сна могут создавать ненужную нагрузку на позвоночник и приводить к растяжению мышц. Физиотерапевт Сэмми Марго рассказал, как правильно спать, чтобы избежать боли и дискомфорта.
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Сон
Какие позы вредны
1.Сон на животе
Голова поворачивается в сторону, создавая асимметричное напряжение в шее.
Возможно избыточное давление на позвоночник, что может привести к боли в спине.
2. Неправильное положение на спине
Полностью вытянутые ноги могут вызывать изгиб в пояснице, создавая дополнительную нагрузку.
Как избежать проблем со спиной
Голова и шея должны быть на одной линии с позвоночником.
При сне на боку можно подложить подушку между коленями, чтобы снизить нагрузку на поясницу.
Людям с хроническими болями рекомендуется матрас с эффектом памяти, который повторяет контуры тела и снижает давление на позвоночник.
Вывод
Выбор правильной позы для сна помогает избежать болей в спине, поддерживает здоровье позвоночника и улучшает качество отдыха.
Уточнения
Позвоно́чник — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).