Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где в России самые дешёвые свидания: рейтинг городов ко Дню всех влюблённых
Приседания — пустая трата времени! Вот упражнения, которые изменят ваши ягодицы
Американцы заплатят больше за авто, новые пошлины угрожают рынку
Не спешите менять ванну – её можно обновить за один день
У вас есть старый iPhone? Он может стать вашей золотой жилой
Оккупация и ритуалы — что в себе таит затопленная испанская пещера
Трамп делает Китай сильнее. Asia Times рассказало о позитивном влиянии
Советские батареи не спешите выбрасывать — вот что с ними можно сделать
Волейбол имеет большую значимость в мировом спорте

Ошибка во время сна, которая может привести к растяжению мышц

1:15
Здоровье

Некоторые привычные позы во время сна могут создавать ненужную нагрузку на позвоночник и приводить к растяжению мышц. Физиотерапевт Сэмми Марго рассказал, как правильно спать, чтобы избежать боли и дискомфорта.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Какие позы вредны

1.Сон на животе

  • Голова поворачивается в сторону, создавая асимметричное напряжение в шее.
  • Возможно избыточное давление на позвоночник, что может привести к боли в спине.

2. Неправильное положение на спине

  • Полностью вытянутые ноги могут вызывать изгиб в пояснице, создавая дополнительную нагрузку.

Как избежать проблем со спиной

  • Голова и шея должны быть на одной линии с позвоночником.
  • При сне на боку можно подложить подушку между коленями, чтобы снизить нагрузку на поясницу.
  • Людям с хроническими болями рекомендуется матрас с эффектом памяти, который повторяет контуры тела и снижает давление на позвоночник.

Вывод

Выбор правильной позы для сна помогает избежать болей в спине, поддерживает здоровье позвоночника и улучшает качество отдыха.

Уточнения

Позвоно́чник — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом?
Еда и рецепты
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом? Аудио 
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Последние материалы
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне
Странная кабельная война развернулась на Балтике. Никто от неё не страдает
Волейбол имеет большую значимость в мировом спорте
Срочно нужно зарегистрировать недвижимость? Вот три способа решения
Российские туристы столкнулись с проблемами в Турции: банковские карты не работают
Киркорова облили грязью, но он не держит зла — адвокат объяснил его позицию
Избавьтесь от боли в спине с помощью одного простого упражнения
Необычный секрет: лук может стать спасением для ваших волос
Собаки и еда: правда ли, что они не чувствуют насыщения
Когда-то мама готовила так же: говядина с картофелем и грибами по старинному рецепту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.