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Психиатр назвал лучший метод восстановления после тяжёлого дня

1:05
Здоровье

Психиатр: короткий сон днём помогает мозгу работать лучше

Короткий дневной сон может значительно повысить концентрацию и работоспособность, утверждает психиатр Г. Костюк. Специалист отметил, что даже 15-20 минут сна помогают организму перезагрузиться, улучшить общее самочувствие и повысить продуктивность.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

Почему дневной сон полезен

  • Улучшает концентрацию и память.
  • Помогает восстановиться после напряжённого дня.
  • Повышает общий тонус организма.

Другие способы восстановления

Помимо сна, врач рекомендует:

  • Дыхательные и релаксационные практики.
  • Чтение и прослушивание музыки.
  • Общение с близкими.
  • Физическая активность.

По словам специалиста, такие методы не требуют много времени, но способны улучшить ментальное здоровье и помочь справляться со стрессом.

Вывод

Короткий сон — это простой способ поддерживать психическое и физическое здоровье, особенно в условиях высокой нагрузки.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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