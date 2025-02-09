Психиатр назвал лучший метод восстановления после тяжёлого дня

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр: короткий сон днём помогает мозгу работать лучше

Короткий дневной сон может значительно повысить концентрацию и работоспособность, утверждает психиатр Г. Костюк. Специалист отметил, что даже 15-20 минут сна помогают организму перезагрузиться, улучшить общее самочувствие и повысить продуктивность.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

Почему дневной сон полезен

Улучшает концентрацию и память.

Помогает восстановиться после напряжённого дня.

Повышает общий тонус организма.

Другие способы восстановления

Помимо сна, врач рекомендует:

Дыхательные и релаксационные практики.

Чтение и прослушивание музыки.

Общение с близкими.

Физическая активность.

По словам специалиста, такие методы не требуют много времени, но способны улучшить ментальное здоровье и помочь справляться со стрессом.

Вывод

Короткий сон — это простой способ поддерживать психическое и физическое здоровье, особенно в условиях высокой нагрузки.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



