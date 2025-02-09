Психиатр назвал лучший метод восстановления после тяжёлого дня

Короткий дневной сон может значительно повысить концентрацию и работоспособность, утверждает психиатр Г. Костюк. Специалист отметил, что даже 15-20 минут сна помогают организму перезагрузиться, улучшить общее самочувствие и повысить продуктивность.
Почему дневной сон полезен
Другие способы восстановления
Помимо сна, врач рекомендует:
По словам специалиста, такие методы не требуют много времени, но способны улучшить ментальное здоровье и помочь справляться со стрессом.
Вывод
Короткий сон — это простой способ поддерживать психическое и физическое здоровье, особенно в условиях высокой нагрузки.
Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
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