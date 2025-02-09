ЕС готовит запрет на опасные ПФАС: что изменится

Европейская комиссия планирует запретить использование ПФАС - так называемых "вечных химикатов", которые не разлагаются в природе и могут представлять угрозу для здоровья. Об этом сообщает Reuters.
Что известно о запрете
Исключения будут сделаны только для ключевых промышленных сфер, таких как производство ингаляционного оборудования и полупроводников.
Запрет уже поддержали Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция.
Окончательное решение ожидается в следующем году, так как пока остаются нерешённые вопросы по деталям регулирования.
Чем опасны ПФАС
ПФАС используются в производстве антипригарных покрытий, водоотталкивающей одежды, упаковки для фастфуда и косметики. Они не разлагаются в природе, а их накопление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая гормональные нарушения и повышенный риск онкологических заболеваний.
Почему производители обеспокоены
В США уже были судебные разбирательства по поводу загрязнения окружающей среды ПФАС, которые привели к выплатам более 11 миллиардов долларов. Теперь подобные риски возникают и для европейских компаний.
Вывод
ЕС продолжает ужесточать экологические нормы, а запрет ПФАС может привести к масштабным изменениям в промышленности и потребительских товарах.
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