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ЕС готовит запрет на опасные ПФАС: что изменится

1:31
Здоровье

Евросоюз готовится запретить "вечные химикаты" в потребительских товарах

Европейская комиссия планирует запретить использование ПФАС - так называемых "вечных химикатов", которые не разлагаются в природе и могут представлять угрозу для здоровья. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о запрете

Исключения будут сделаны только для ключевых промышленных сфер, таких как производство ингаляционного оборудования и полупроводников.
Запрет уже поддержали Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция.
Окончательное решение ожидается в следующем году, так как пока остаются нерешённые вопросы по деталям регулирования.

Чем опасны ПФАС

ПФАС используются в производстве антипригарных покрытий, водоотталкивающей одежды, упаковки для фастфуда и косметики. Они не разлагаются в природе, а их накопление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая гормональные нарушения и повышенный риск онкологических заболеваний.

Почему производители обеспокоены

В США уже были судебные разбирательства по поводу загрязнения окружающей среды ПФАС, которые привели к выплатам более 11 миллиардов долларов. Теперь подобные риски возникают и для европейских компаний.

Вывод
ЕС продолжает ужесточать экологические нормы, а запрет ПФАС может привести к масштабным изменениям в промышленности и потребительских товарах.

Уточнения

Эколо́гия — естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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