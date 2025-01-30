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Диабет – пандемия без инфекции: почему болезнь вышла из-под контроля

3:26
Здоровье

Сахарный диабет официально признан глобальной неинфекционной эпидемией, находящейся под контролем ООН и национальных министерств здравоохранения. По данным Международной диабетической федерации (IDF), в 2021 году число пациентов с диабетом достигло 537 миллионов. К 2045 году прогнозируется рост этого показателя на 46% — до 783 миллионов.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

В России ситуация не лучше: за последние 20 лет количество больных диабетом увеличилось более чем в два раза. Врач Александр Шишонин предупреждает, что причиной этого является не только образ жизни, но и неправильный подход к лечению.

Как диабет разрушает организм

Диабет второго типа связан с повышенным уровнем сахара в крови, который оказывает разрушительное воздействие на сосуды, особенно капилляры. Это приводит к:

  • Диабетической ретинопатии (потере зрения).
  • Поражению нервов, что вызывает боли, судороги и потерю чувствительности конечностей.
  • Гангрене, из-за чего многим диабетикам приходится ампутировать стопы.
  • Почечной недостаточности и необходимости гемодиализа.
  • Деградации стенок сосудов, что приводит к скачкам давления и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Особенно опасна диабетическая нейропатия: человек может не ощущать температуру, боль, а также страдать от сердечных аритмий и нарушений в работе желудка и кишечника.

Почему стандартное лечение не работает

Современная медицина фокусируется на снижении сахара в крови, а не на устранении причин диабета. По словам Шишонина, врачи выписывают препараты, которые заставляют клетки поглощать глюкозу насильно, тем самым загоняя проблему внутрь.

Также пациентам часто советуют употреблять углеводы, например, гречку, не учитывая, что она на 75% состоит из сахаров. В итоге у поджелудочной железы нет шансов на восстановление — болезнь прогрессирует.

Истинные причины диабета

Основными факторами развития диабета второго типа являются:

  • Гиподинамия - недостаток физической активности.
  • Стрессы и нарушения кровоснабжения мозга - гипоталамус компенсирует нехватку кислорода, повышая уровень глюкозы в крови.
  • Нарушенный обмен веществ - организм переключается с кислородного энергообеспечения на углеводное, что ведет к ожирению и диабету.

Можно ли избавиться от диабета

Шишонин утверждает, что да. Восстановление требует комплексного подхода:

  • Улучшения питания головного мозга.
  • Снижения уровня сахара не за счет лекарств, а за счет питания и физической активности.
  • Работа с сосудами, чтобы улучшить кровоток.

Многим пациентам удается нормализовать давление, вес и даже избавиться от диабета второго типа в течение года.

Заключение

Диабет — это не просто высокий уровень сахара, а сложный сбой в работе организма. Современная медицина часто подменяет лечение симптомов устранением видимых проблем. Однако настоящий путь к здоровью лежит через восстановление кровотока, правильное питание и активный образ жизни.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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