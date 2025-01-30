Диабет – пандемия без инфекции: почему болезнь вышла из-под контроля

Сахарный диабет официально признан глобальной неинфекционной эпидемией, находящейся под контролем ООН и национальных министерств здравоохранения. По данным Международной диабетической федерации (IDF), в 2021 году число пациентов с диабетом достигло 537 миллионов. К 2045 году прогнозируется рост этого показателя на 46% — до 783 миллионов.
В России ситуация не лучше: за последние 20 лет количество больных диабетом увеличилось более чем в два раза. Врач Александр Шишонин предупреждает, что причиной этого является не только образ жизни, но и неправильный подход к лечению.
Диабет второго типа связан с повышенным уровнем сахара в крови, который оказывает разрушительное воздействие на сосуды, особенно капилляры. Это приводит к:
Особенно опасна диабетическая нейропатия: человек может не ощущать температуру, боль, а также страдать от сердечных аритмий и нарушений в работе желудка и кишечника.
Современная медицина фокусируется на снижении сахара в крови, а не на устранении причин диабета. По словам Шишонина, врачи выписывают препараты, которые заставляют клетки поглощать глюкозу насильно, тем самым загоняя проблему внутрь.
Также пациентам часто советуют употреблять углеводы, например, гречку, не учитывая, что она на 75% состоит из сахаров. В итоге у поджелудочной железы нет шансов на восстановление — болезнь прогрессирует.
Основными факторами развития диабета второго типа являются:
Шишонин утверждает, что да. Восстановление требует комплексного подхода:
Многим пациентам удается нормализовать давление, вес и даже избавиться от диабета второго типа в течение года.
Диабет — это не просто высокий уровень сахара, а сложный сбой в работе организма. Современная медицина часто подменяет лечение симптомов устранением видимых проблем. Однако настоящий путь к здоровью лежит через восстановление кровотока, правильное питание и активный образ жизни.
Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.
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