Как быстро убрать вздутие живота: простые методы, которые работают

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вздутие живота — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Это не болезнь, а симптом различных нарушений в организме. Оно может сопровождаться тяжестью, распиранием, коликами и урчанием. Почему появляется вздутие и как с ним бороться?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Вздутие живота у девушки

Что вызывает вздутие живота

Причины могут быть физиологическими или патологическими.

Пищевые привычки: употребление газированных напитков, бобовых, капусты, жареных и жирных блюд провоцирует повышенное газообразование.

употребление газированных напитков, бобовых, капусты, жареных и жирных блюд провоцирует повышенное газообразование. Заглатывание воздуха: возникает, если человек ест слишком быстро, разговаривает во время приема пищи или курит.

возникает, если человек ест слишком быстро, разговаривает во время приема пищи или курит. Обезвоживание: недостаток жидкости может привести к замедленному пищеварению и метеоризму.

недостаток жидкости может привести к замедленному пищеварению и метеоризму. Стресс и нервное напряжение: могут вызывать нарушения моторики кишечника.

Заболевания, вызывающие вздутие

Если вздутие становится регулярным, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Инфекции и дисбактериоз: нарушение баланса бактерий в кишечнике приводит к усиленному газообразованию.

нарушение баланса бактерий в кишечнике приводит к усиленному газообразованию. Проблемы с желудком и пищеводом: воспалительные процессы нарушают движение газов, вызывая дискомфорт.

воспалительные процессы нарушают движение газов, вызывая дискомфорт. Ферментативная недостаточность: при нехватке ферментов пища плохо переваривается, провоцируя вздутие.

при нехватке ферментов пища плохо переваривается, провоцируя вздутие. Функциональные расстройства ЖКТ: синдром раздраженного кишечника, диспепсия и другие нарушения могут вызывать боли и вздутие.

Как диагностируют проблему

Если вздутие сохраняется длительное время, важно обратиться к врачу. Диагностика включает:

Анализы крови и кала, проверку на ферментную недостаточность и инфекции.

Гастроскопию и колоноскопию — для осмотра слизистой желудка и кишечника.

Рентген и УЗИ брюшной полости — для исключения патологий.

Как избавиться от вздутия

Чтобы облегчить состояние, важно изменить образ жизни:

Следите за питанием: исключите продукты, провоцирующие газообразование, и пейте больше воды.

исключите продукты, провоцирующие газообразование, и пейте больше воды. Будьте активны: прогулки после еды улучшают пищеварение.

прогулки после еды улучшают пищеварение. Массаж живота: помогает стимулировать перистальтику кишечника.

помогает стимулировать перистальтику кишечника. Ешьте медленно: тщательно пережевывайте пищу, не разговаривайте во время еды.

При необходимости врач может назначить препараты, улучшающие пищеварение.

Когда нужно обращаться к врачу

Если вздутие сопровождается резкими болями, рвотой, сильным дискомфортом или не проходит несколько дней, необходимо срочно обратиться к специалисту.

Уточнения

Вздутие живота — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.

