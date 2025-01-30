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Как быстро убрать вздутие живота: простые методы, которые работают

2:44
Здоровье

Вздутие живота — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Это не болезнь, а симптом различных нарушений в организме. Оно может сопровождаться тяжестью, распиранием, коликами и урчанием. Почему появляется вздутие и как с ним бороться?

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

Что вызывает вздутие живота

Причины могут быть физиологическими или патологическими.

  • Пищевые привычки: употребление газированных напитков, бобовых, капусты, жареных и жирных блюд провоцирует повышенное газообразование.
  • Заглатывание воздуха: возникает, если человек ест слишком быстро, разговаривает во время приема пищи или курит.
  • Обезвоживание: недостаток жидкости может привести к замедленному пищеварению и метеоризму.
  • Стресс и нервное напряжение: могут вызывать нарушения моторики кишечника.

Заболевания, вызывающие вздутие

Если вздутие становится регулярным, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

  • Инфекции и дисбактериоз: нарушение баланса бактерий в кишечнике приводит к усиленному газообразованию.
  • Проблемы с желудком и пищеводом: воспалительные процессы нарушают движение газов, вызывая дискомфорт.
  • Ферментативная недостаточность: при нехватке ферментов пища плохо переваривается, провоцируя вздутие.
  • Функциональные расстройства ЖКТ: синдром раздраженного кишечника, диспепсия и другие нарушения могут вызывать боли и вздутие.

Как диагностируют проблему

Если вздутие сохраняется длительное время, важно обратиться к врачу. Диагностика включает:

  • Анализы крови и кала, проверку на ферментную недостаточность и инфекции.
  • Гастроскопию и колоноскопию — для осмотра слизистой желудка и кишечника.
  • Рентген и УЗИ брюшной полости — для исключения патологий.

Как избавиться от вздутия

Чтобы облегчить состояние, важно изменить образ жизни:

  • Следите за питанием: исключите продукты, провоцирующие газообразование, и пейте больше воды.
  • Будьте активны: прогулки после еды улучшают пищеварение.
  • Массаж живота: помогает стимулировать перистальтику кишечника.
  • Ешьте медленно: тщательно пережевывайте пищу, не разговаривайте во время еды.

При необходимости врач может назначить препараты, улучшающие пищеварение.

Когда нужно обращаться к врачу

Если вздутие сопровождается резкими болями, рвотой, сильным дискомфортом или не проходит несколько дней, необходимо срочно обратиться к специалисту.

Уточнения

Вздутие живота  — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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