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Синдром раздраженного кишечника: как вернуть комфорт и здоровье

Здоровье

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — один из самых распространенных диагнозов среди функциональных расстройств ЖКТ. Его симптомы могут напоминать другие заболевания, но при этом органических повреждений кишечника, как при язве или воспалительных болезнях, нет.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Основная проблема при СРК заключается в нарушении работы кишечника и изменении его моторики. Это вызывает дискомфорт, диарею, запоры и другие неприятные ощущения.

Лечение СРК включает не только препараты, устраняющие симптомы (например, противодиарейные средства), но и нейромодуляторы, а также психотропные лекарства. Они применяются как для коррекции тревожности, так и для уменьшения болевого синдрома.

Кишечник как второй мозг

О существовании центральной нервной системы (ЦНС) знают все, но мало кто задумывается о том, что у кишечника есть своя нервная система — энтеральная (ЭНС).

Интересные факты об ЭНС

  • В желудочно-кишечном тракте сосредоточено несколько сотен миллионов нейронов.
  • Более 40 нейромедиаторов кишечника аналогичны тем, что вырабатывает головной мозг.
  • 70% иммунной системы зависит от работы ЭНС.
  • Кишечник вырабатывает 50% дофамина и 95% серотонина — гормонов радости и удовольствия.

Именно поэтому дисбаланс в кишечнике может приводить к тревожности, бессоннице и хроническому стрессу.

Откуда берется СРК

Исследования показывают, что СРК связан не только с нарушением моторики кишечника, но и с дисфункцией взаимодействия между ЦНС и ЭНС. Этот процесс сложен и до конца не изучен, но его последствия ощутимы.

Основные симптомы СРК

  • Запоры или диарея (часто после приема пищи).
  • Вздутие, тошнота, слабость.
  • Боли в животе, усиливающиеся после еды.
  • Нарушения сна.

Важно помнить

  • Дискомфорт в животе часто проходит после дефекации.
  • Без абдоминальных болей диагноз СРК не ставится.
  • Симптомы должны сохраняться не менее 3 дней в месяц на протяжении 3-х месяцев за последние полгода.

Психоэмоциональная связь

Многие исследования подтверждают, что у людей с СРК повышен уровень тревожности и депрессивных состояний. Это не значит, что СРК вызывает депрессию, но эти состояния часто идут рядом. Именно поэтому в лечении используются не только средства для кишечника, но и препараты для стабилизации эмоционального фона.

Если у вас есть симптомы СРК, важно не откладывать визит к врачу. Для первичной диагностики потребуется:

  • УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы.
  • Общий анализ крови и анализ кала.

Как лечить СРК

Терапия подбирается индивидуально и включает:

  • Спазмолитики: помогают снять болевой синдром.
  • Препараты от диареи: лоперамид, пробиотики, рифаксимин.
  • Слабительные: применяются при запорах.
  • Комбинированные препараты: нормализуют моторику кишечника и уменьшают боль (например, тримебутин).

Психоэмоциональная коррекция — важный этап лечения. Используются антидепрессанты (ТЦА и СИОЗС), которые не только улучшают эмоциональное состояние, но и снижают боль.

Восстановление и профилактика

Для снижения частоты обострений применяются препараты, помогающие восстановить слизистую кишечника. Один из них — Вентрамин, пептидный биорегулятор, стимулирующий регенерацию тканей ЖКТ.

Вентрамин помогает при

  • СРК.
  • Гастрите.
  • Язве желудка и 12-перстной кишки.
  • Гастродуодените.
  • Кишечных инфекциях.
  • Хроническом стрессе.

Что еще полезно при СРК

  • Достаточный сон.
  • Физическая активность.
  • Позитивный настрой.
  • Отслеживание триггерных продуктов (например, кофе с молоком).

Заключение

СРК — это не просто расстройство кишечника, а нарушение связи между нервной системой и ЖКТ. Лечение должно быть комплексным и включать медикаментозную терапию, работу с эмоциями и поддержку организма.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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