Синдром раздраженного кишечника: как вернуть комфорт и здоровье

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — один из самых распространенных диагнозов среди функциональных расстройств ЖКТ. Его симптомы могут напоминать другие заболевания, но при этом органических повреждений кишечника, как при язве или воспалительных болезнях, нет.
Основная проблема при СРК заключается в нарушении работы кишечника и изменении его моторики. Это вызывает дискомфорт, диарею, запоры и другие неприятные ощущения.
Лечение СРК включает не только препараты, устраняющие симптомы (например, противодиарейные средства), но и нейромодуляторы, а также психотропные лекарства. Они применяются как для коррекции тревожности, так и для уменьшения болевого синдрома.
О существовании центральной нервной системы (ЦНС) знают все, но мало кто задумывается о том, что у кишечника есть своя нервная система — энтеральная (ЭНС).
Именно поэтому дисбаланс в кишечнике может приводить к тревожности, бессоннице и хроническому стрессу.
Исследования показывают, что СРК связан не только с нарушением моторики кишечника, но и с дисфункцией взаимодействия между ЦНС и ЭНС. Этот процесс сложен и до конца не изучен, но его последствия ощутимы.
Многие исследования подтверждают, что у людей с СРК повышен уровень тревожности и депрессивных состояний. Это не значит, что СРК вызывает депрессию, но эти состояния часто идут рядом. Именно поэтому в лечении используются не только средства для кишечника, но и препараты для стабилизации эмоционального фона.
Если у вас есть симптомы СРК, важно не откладывать визит к врачу. Для первичной диагностики потребуется:
Терапия подбирается индивидуально и включает:
Психоэмоциональная коррекция — важный этап лечения. Используются антидепрессанты (ТЦА и СИОЗС), которые не только улучшают эмоциональное состояние, но и снижают боль.
Для снижения частоты обострений применяются препараты, помогающие восстановить слизистую кишечника. Один из них — Вентрамин, пептидный биорегулятор, стимулирующий регенерацию тканей ЖКТ.
СРК — это не просто расстройство кишечника, а нарушение связи между нервной системой и ЖКТ. Лечение должно быть комплексным и включать медикаментозную терапию, работу с эмоциями и поддержку организма.
Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!