Синдром раздраженного кишечника: как вернуть комфорт и здоровье

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — один из самых распространенных диагнозов среди функциональных расстройств ЖКТ. Его симптомы могут напоминать другие заболевания, но при этом органических повреждений кишечника, как при язве или воспалительных болезнях, нет.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Основная проблема при СРК заключается в нарушении работы кишечника и изменении его моторики. Это вызывает дискомфорт, диарею, запоры и другие неприятные ощущения.

Лечение СРК включает не только препараты, устраняющие симптомы (например, противодиарейные средства), но и нейромодуляторы, а также психотропные лекарства. Они применяются как для коррекции тревожности, так и для уменьшения болевого синдрома.

Кишечник как второй мозг

О существовании центральной нервной системы (ЦНС) знают все, но мало кто задумывается о том, что у кишечника есть своя нервная система — энтеральная (ЭНС).

Интересные факты об ЭНС

В желудочно-кишечном тракте сосредоточено несколько сотен миллионов нейронов.

Более 40 нейромедиаторов кишечника аналогичны тем, что вырабатывает головной мозг.

70% иммунной системы зависит от работы ЭНС.

Кишечник вырабатывает 50% дофамина и 95% серотонина — гормонов радости и удовольствия.

Именно поэтому дисбаланс в кишечнике может приводить к тревожности, бессоннице и хроническому стрессу.

Откуда берется СРК

Исследования показывают, что СРК связан не только с нарушением моторики кишечника, но и с дисфункцией взаимодействия между ЦНС и ЭНС. Этот процесс сложен и до конца не изучен, но его последствия ощутимы.

Основные симптомы СРК

Запоры или диарея (часто после приема пищи).

Вздутие, тошнота, слабость.

Боли в животе, усиливающиеся после еды.

Нарушения сна.

Важно помнить

Дискомфорт в животе часто проходит после дефекации.

Без абдоминальных болей диагноз СРК не ставится.

Симптомы должны сохраняться не менее 3 дней в месяц на протяжении 3-х месяцев за последние полгода.

Психоэмоциональная связь

Многие исследования подтверждают, что у людей с СРК повышен уровень тревожности и депрессивных состояний. Это не значит, что СРК вызывает депрессию, но эти состояния часто идут рядом. Именно поэтому в лечении используются не только средства для кишечника, но и препараты для стабилизации эмоционального фона.

Если у вас есть симптомы СРК, важно не откладывать визит к врачу. Для первичной диагностики потребуется:

УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы.

Общий анализ крови и анализ кала.

Как лечить СРК

Терапия подбирается индивидуально и включает:

Спазмолитики : помогают снять болевой синдром.

: помогают снять болевой синдром. Препараты от диареи : лоперамид, пробиотики, рифаксимин.

: лоперамид, пробиотики, рифаксимин. Слабительные : применяются при запорах.

: применяются при запорах. Комбинированные препараты: нормализуют моторику кишечника и уменьшают боль (например, тримебутин).

Психоэмоциональная коррекция — важный этап лечения. Используются антидепрессанты (ТЦА и СИОЗС), которые не только улучшают эмоциональное состояние, но и снижают боль.

Восстановление и профилактика

Для снижения частоты обострений применяются препараты, помогающие восстановить слизистую кишечника. Один из них — Вентрамин, пептидный биорегулятор, стимулирующий регенерацию тканей ЖКТ.

Вентрамин помогает при

СРК.

Гастрите.

Язве желудка и 12-перстной кишки.

Гастродуодените.

Кишечных инфекциях.

Хроническом стрессе.

Что еще полезно при СРК

Достаточный сон.

Физическая активность.

Позитивный настрой.

Отслеживание триггерных продуктов (например, кофе с молоком).

Заключение

СРК — это не просто расстройство кишечника, а нарушение связи между нервной системой и ЖКТ. Лечение должно быть комплексным и включать медикаментозную терапию, работу с эмоциями и поддержку организма.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

