Чувствуете себя разбитым? Эти 5 болезней могут быть виноваты

Частая усталость многим кажется обычным переутомлением, которое пройдет после хорошего отдыха. Однако если даже после выходных или отпуска вы не чувствуете бодрости, стоит задуматься о возможных проблемах со здоровьем.
Если у вас часто бывают апатия, ночная потливость и резкие скачки веса, это может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. Они возникают из-за нехватки определенных гормонов и могут развиваться у людей любого возраста, хотя чаще всего встречаются у тех, кому 45-50 лет. Кроме того, эндокринные нарушения могут вызывать перепады настроения, которые ошибочно списывают на стресс или переутомление.
Паузы в дыхании во время сна могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Если такие остановки происходят регулярно (более 10-15 раз в час), организм недополучает кислород, из-за чего человек испытывает постоянную усталость. Храп, который сопровождает апноэ, мешает погрузиться в глубокую фазу сна, что провоцирует раздражительность и снижение концентрации. Чаще всего это заболевание встречается у людей с избыточным весом, а также может повышать риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Если вам постоянно хочется спать, вы быстро утомляетесь и стали чаще болеть, причиной может быть нехватка железа. В группе риска находятся женщины детородного возраста, особенно беременные. Симптомы анемии включают снижение иммунитета, ухудшение когнитивных функций и общее истощение организма. Для лечения врач может назначить препараты железа, а также порекомендовать включить в рацион продукты: сыр тофу, яичные желтки, тыквенные семечки, миндаль и темный шоколад.
Сильная жажда и частое мочеиспускание могут быть признаками высокого уровня сахара в крови. Кроме того, сахарный диабет сопровождается "туманом" в глазах, зудом кожи и частыми инфекциями. Если вы заметили у себя эти симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу.
Многие недооценивают это заболевание, принимая его за временную грусть. Однако депрессия может серьезно подорвать здоровье. Человек испытывает постоянную усталость, ему сложно вставать с постели, он чувствует себя подавленным и уставшим даже после долгого сна. Без своевременного лечения депрессия может привести к еще более тяжелым последствиям.
Если постоянная усталость не проходит даже после отдыха, это повод обратить внимание на свое самочувствие. Не игнорируйте сигналы организма — своевременное обследование поможет предотвратить серьезные проблемы.
Утомле́ние или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.
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