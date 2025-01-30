Чувствуете себя разбитым? Эти 5 болезней могут быть виноваты

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Частая усталость многим кажется обычным переутомлением, которое пройдет после хорошего отдыха. Однако если даже после выходных или отпуска вы не чувствуете бодрости, стоит задуматься о возможных проблемах со здоровьем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Усталость

Заболевания щитовидной железы

Если у вас часто бывают апатия, ночная потливость и резкие скачки веса, это может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. Они возникают из-за нехватки определенных гормонов и могут развиваться у людей любого возраста, хотя чаще всего встречаются у тех, кому 45-50 лет. Кроме того, эндокринные нарушения могут вызывать перепады настроения, которые ошибочно списывают на стресс или переутомление.

Апноэ сна

Паузы в дыхании во время сна могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Если такие остановки происходят регулярно (более 10-15 раз в час), организм недополучает кислород, из-за чего человек испытывает постоянную усталость. Храп, который сопровождает апноэ, мешает погрузиться в глубокую фазу сна, что провоцирует раздражительность и снижение концентрации. Чаще всего это заболевание встречается у людей с избыточным весом, а также может повышать риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Железодефицитная анемия

Если вам постоянно хочется спать, вы быстро утомляетесь и стали чаще болеть, причиной может быть нехватка железа. В группе риска находятся женщины детородного возраста, особенно беременные. Симптомы анемии включают снижение иммунитета, ухудшение когнитивных функций и общее истощение организма. Для лечения врач может назначить препараты железа, а также порекомендовать включить в рацион продукты: сыр тофу, яичные желтки, тыквенные семечки, миндаль и темный шоколад.

Сахарный диабет

Сильная жажда и частое мочеиспускание могут быть признаками высокого уровня сахара в крови. Кроме того, сахарный диабет сопровождается "туманом" в глазах, зудом кожи и частыми инфекциями. Если вы заметили у себя эти симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу.

Депрессия

Многие недооценивают это заболевание, принимая его за временную грусть. Однако депрессия может серьезно подорвать здоровье. Человек испытывает постоянную усталость, ему сложно вставать с постели, он чувствует себя подавленным и уставшим даже после долгого сна. Без своевременного лечения депрессия может привести к еще более тяжелым последствиям.

Берегите здоровье

Если постоянная усталость не проходит даже после отдыха, это повод обратить внимание на свое самочувствие. Не игнорируйте сигналы организма — своевременное обследование поможет предотвратить серьезные проблемы.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

