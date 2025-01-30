Суставы болят не только у пожилых: причины, о которых вы не знали

Заболевания суставов традиционно ассоциируются со старением, однако на практике артрит, артроз и другие проблемы опорно-двигательного аппарата могут развиваться в любом возрасте. Почему это происходит, какие факторы влияют на здоровье суставов, и можно ли вернуть подвижность — разбираемся в деталях.
Распространено мнение, что артрит и артроз — болезни пожилых людей. Однако статистика показывает иную картину. Например, пик заболеваемости ревматоидным артритом приходится на возраст от 40 до 55 лет. Для многих этот период становится вторым этапом активной жизни, когда дети уже выросли, а карьерные вопросы решены, позволяя уделить больше внимания здоровью и самореализации.
Остеоартроз, который поражает хрящевую ткань суставов, встречается примерно у 13% людей старше 18 лет, и значительная часть пациентов младше 65 лет. Особое внимание стоит обратить на проблемы с суставами, вызванные современным образом жизни. Малоподвижность, длительное сидение за компьютером и нехватка физической активности приводят к распространению заболеваний позвоночника и суставов среди офисных работников и фрилансеров.
Впрочем, чрезмерные нагрузки также могут быть причиной. Спортсмены и люди, активно занимающиеся физической работой, подвержены риску травм суставов, особенно если не уделяют внимания правильному распределению нагрузки или игнорируют реабилитацию после травм.
Существует множество факторов, способствующих развитию артрита и артроза. Среди них:
Первые признаки проблем с суставами могут проявляться постепенно, но важно вовремя обратить на них внимание:
Суставы нуждаются в постоянной заботе и поддержке. Важно не игнорировать первые симптомы и не надеяться, что боль пройдет сама собой. Если дискомфорт в суставах становится постоянным, необходимо обратиться к врачу для диагностики и подбора индивидуального лечения.
Если заболевание уже проявилось, требуется комплексный подход. В зависимости от стадии и причин развития патологии врач может назначить физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру, массаж, а при необходимости — медикаментозную терапию.
Артрит и артроз — это не только возрастные заболевания. Суставы могут начать беспокоить в любом возрасте, особенно если человек ведет малоподвижный образ жизни или, наоборот, перегружает их чрезмерными физическими нагрузками. Важно вовремя обратить внимание на тревожные симптомы и позаботиться о профилактике, чтобы сохранить подвижность и легкость движений на долгие годы.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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