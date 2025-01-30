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Суставы болят не только у пожилых: причины, о которых вы не знали

4:25
Здоровье

Заболевания суставов традиционно ассоциируются со старением, однако на практике артрит, артроз и другие проблемы опорно-двигательного аппарата могут развиваться в любом возрасте. Почему это происходит, какие факторы влияют на здоровье суставов, и можно ли вернуть подвижность — разбираемся в деталях.

боль в суставах
Фото: freepik
боль в суставах

Заболевания суставов: не только возраст

Распространено мнение, что артрит и артроз — болезни пожилых людей. Однако статистика показывает иную картину. Например, пик заболеваемости ревматоидным артритом приходится на возраст от 40 до 55 лет. Для многих этот период становится вторым этапом активной жизни, когда дети уже выросли, а карьерные вопросы решены, позволяя уделить больше внимания здоровью и самореализации.

Остеоартроз, который поражает хрящевую ткань суставов, встречается примерно у 13% людей старше 18 лет, и значительная часть пациентов младше 65 лет. Особое внимание стоит обратить на проблемы с суставами, вызванные современным образом жизни. Малоподвижность, длительное сидение за компьютером и нехватка физической активности приводят к распространению заболеваний позвоночника и суставов среди офисных работников и фрилансеров.

Впрочем, чрезмерные нагрузки также могут быть причиной. Спортсмены и люди, активно занимающиеся физической работой, подвержены риску травм суставов, особенно если не уделяют внимания правильному распределению нагрузки или игнорируют реабилитацию после травм.

Почему суставы теряют подвижность

Существует множество факторов, способствующих развитию артрита и артроза. Среди них:

  • Наследственная предрасположенность.
  • Неправильное распределение физических нагрузок.
  • Дефицит двигательной активности.
  • Хронические воспалительные процессы.
  • Последствия травм и операций.
  • Недостаток витаминов и минералов, влияющих на здоровье суставов.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Первые признаки проблем с суставами могут проявляться постепенно, но важно вовремя обратить на них внимание:

  • Боль и дискомфорт, особенно после нагрузки.
  • Скованность движений по утрам или после длительного отдыха.
  • Хруст в суставах.
  • Ощущение припухлости или воспаления в области суставов.
  • Снижение подвижности.

Как сохранить здоровье суставов

Суставы нуждаются в постоянной заботе и поддержке. Важно не игнорировать первые симптомы и не надеяться, что боль пройдет сама собой. Если дискомфорт в суставах становится постоянным, необходимо обратиться к врачу для диагностики и подбора индивидуального лечения.

Ключевые направления профилактики и терапии

  • Контроль веса: избыточная масса тела увеличивает нагрузку на суставы.
  • Умеренная физическая активность: плавание, ходьба, йога помогают поддерживать подвижность суставов.
  • Соблюдение правильного питания: питание, богатое коллагеном, омега-3 жирными кислотами, кальцием и витаминами D и C, способствует укреплению суставов.
  • Избегание травм и перегрузок: важно правильно распределять нагрузку, использовать удобную обувь и не заниматься спортом через боль.
  • Регулярные осмотры у специалиста: ранняя диагностика позволяет избежать серьезных осложнений.

Комплексный подход к лечению

Если заболевание уже проявилось, требуется комплексный подход. В зависимости от стадии и причин развития патологии врач может назначить физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру, массаж, а при необходимости — медикаментозную терапию.

Итог

Артрит и артроз — это не только возрастные заболевания. Суставы могут начать беспокоить в любом возрасте, особенно если человек ведет малоподвижный образ жизни или, наоборот, перегружает их чрезмерными физическими нагрузками. Важно вовремя обратить внимание на тревожные симптомы и позаботиться о профилактике, чтобы сохранить подвижность и легкость движений на долгие годы.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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