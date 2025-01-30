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Судороги в икрах по ночам: простые способы быстро снять боль

2:35
Здоровье

Мышечные судороги могут возникнуть в любом месте, но чаще всего затрагивают икроножные мышцы. Они особенно болезненны, если случаются ночью, мешая сну. Судорога — это внезапное и неконтролируемое сокращение мышцы, при котором она остается в напряжении и не может расслабиться.

Женские ноги с варикозом
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женские ноги с варикозом

Чаще всего судороги возникают

  • Во время физических нагрузок.
  • В состоянии покоя, например, ночью.
  • Из-за недостатка определенных веществ в организме.

Одной из возможных причин является гипотиреоз. При недостаточной выработке гормонов щитовидной железой могут появляться: усталость, депрессия, резкий набор веса, сухость кожи, скачки давления и боли в мышцах, в том числе судороги. Чаще всего гипотиреозом страдают женщины после 50 лет.

Обезвоживание — еще одна распространенная причина. Оно может быть вызвано физическими нагрузками, жарой, диареей или рвотой. Недостаток жидкости нарушает баланс электролитов, из-за чего мышцы начинают сокращаться бесконтрольно.

Как облегчить судороги в икрах

Чтобы быстро снять спазм, можно попробовать несколько методов:

  • Потяните носок стопы на себя, чтобы растянуть икроножную мышцу.
  • Встаньте на ровную поверхность и слегка покачайтесь с пятки на носок.
  • Сделайте массаж — аккуратно разотрите и разомните мышцу, чтобы улучшить кровоток.
  • Приложите тепло, например, теплый компресс или грелку, чтобы расслабить мышцы.

Как предотвратить судороги

Чтобы судороги беспокоили реже, стоит пересмотреть свой образ жизни:

  • Сбалансированное питание: организму необходимы натрий, калий, кальций и магний. Эти микроэлементы поддерживают нормальную работу мышц.
  • Достаточное потребление соли: особенно важно при повышенном потоотделении. Рекомендуется потреблять 100 мг натрия на 250 г воды.
  • Регулярный массаж: улучшает кровообращение и помогает предотвратить спазмы. Легкие поглаживания, растирания и постукивания вдоль мышцы способствуют расслаблению.
  • Достаточное количество жидкости: обезвоживание делает мышцы уязвимыми к судорогам. Пейте достаточно воды, особенно после физических нагрузок.

Если судороги повторяются часто, стоит обратиться к врачу — они могут быть признаком скрытых проблем со здоровьем.

Уточнения

Судороги скелетных мышц или мышечные судороги - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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