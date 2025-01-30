Судороги в икрах по ночам: простые способы быстро снять боль

Мышечные судороги могут возникнуть в любом месте, но чаще всего затрагивают икроножные мышцы. Они особенно болезненны, если случаются ночью, мешая сну. Судорога — это внезапное и неконтролируемое сокращение мышцы, при котором она остается в напряжении и не может расслабиться.
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женские ноги с варикозом
Чаще всего судороги возникают
Во время физических нагрузок.
В состоянии покоя, например, ночью.
Из-за недостатка определенных веществ в организме.
Одной из возможных причин является гипотиреоз. При недостаточной выработке гормонов щитовидной железой могут появляться: усталость, депрессия, резкий набор веса, сухость кожи, скачки давления и боли в мышцах, в том числе судороги. Чаще всего гипотиреозом страдают женщины после 50 лет.
Обезвоживание — еще одна распространенная причина. Оно может быть вызвано физическими нагрузками, жарой, диареей или рвотой. Недостаток жидкости нарушает баланс электролитов, из-за чего мышцы начинают сокращаться бесконтрольно.
Как облегчить судороги в икрах
Чтобы быстро снять спазм, можно попробовать несколько методов:
Потяните носок стопы на себя, чтобы растянуть икроножную мышцу.
Встаньте на ровную поверхность и слегка покачайтесь с пятки на носок.
Сделайте массаж — аккуратно разотрите и разомните мышцу, чтобы улучшить кровоток.
Приложите тепло, например, теплый компресс или грелку, чтобы расслабить мышцы.
Как предотвратить судороги
Чтобы судороги беспокоили реже, стоит пересмотреть свой образ жизни:
Сбалансированное питание: организму необходимы натрий, калий, кальций и магний. Эти микроэлементы поддерживают нормальную работу мышц.
Достаточное потребление соли: особенно важно при повышенном потоотделении. Рекомендуется потреблять 100 мг натрия на 250 г воды.
Регулярный массаж: улучшает кровообращение и помогает предотвратить спазмы. Легкие поглаживания, растирания и постукивания вдоль мышцы способствуют расслаблению.
Достаточное количество жидкости: обезвоживание делает мышцы уязвимыми к судорогам. Пейте достаточно воды, особенно после физических нагрузок.
Если судороги повторяются часто, стоит обратиться к врачу — они могут быть признаком скрытых проблем со здоровьем.
Уточнения
Судороги скелетных мышц или мышечные судороги - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.