Худеем во сне: 5 напитков, которые работают ночью

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Худеть во сне — мечта многих, и, как оказалось, воплотить её в реальность вполне возможно. Достаточно немного скорректировать образ жизни и добавить в рацион правильные вечерние напитки. Они помогут организму сжигать жир, улучшат обмен веществ и избавят от желания перекусить перед сном.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

Что пить перед сном, чтобы похудеть

Врачи не рекомендуют употреблять кофе на ночь, так как он может нарушить сон. Однако существуют альтернативные напитки, которые не только безопасны, но и способствуют снижению веса.

Йогурт или кефир

Если вы ведёте активный образ жизни, занимаетесь спортом или просто много двигаетесь, белковый напиток перед сном станет отличным выбором. Он помогает восстановлению мышц, нормализует пищеварение и способствует снижению веса. Главное условие — отсутствие сахара в составе.

Молоко

Обычное молоко на ночь может оказаться неожиданным союзником в борьбе с лишними килограммами. Оно богато казеином — белком, который замедляет пищеварение и способствует росту мышечной массы. К тому же, молоко помогает избежать ночных пробуждений и снижает риск переедания на следующий день.

Чай с корицей

Этот ароматный напиток ускоряет метаболизм благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Корица также улучшает чувствительность к инсулину, что помогает поддерживать уровень сахара в крови в норме. Но важно выбирать правильный вид корицы: для максимальной пользы лучше использовать цейлонскую, а не кассию.

Вода из семян пажитника

Пажитник — одна из лучших специй для снижения веса. Он нормализует пищеварение, улучшает обмен веществ и помогает снизить уровень плохого холестерина. Для приготовления напитка чайную ложку семян заливают водой и оставляют на 2-3 часа, после чего пьют за 30 минут до сна.

Чай ройбуш

Этот южноафриканский чай не содержит кофеина и подходит для вечернего употребления. Исследования показывают, что ройбуш может замедлять образование жировых клеток, а его активное вещество аспалатин способствует снижению уровня сахара в крови.

Как превратить сон в помощника для похудения

Если подобрать правильные напитки, можно не только избежать вечернего переедания, но и помочь организму сжигать жир во время сна. Йогурт, молоко, чай с корицей, ройбуш и вода с пажитником — натуральные и полезные альтернативы поздним перекусам, которые способствуют похудению.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

