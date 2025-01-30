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Худеем во сне: 5 напитков, которые работают ночью

2:44
Здоровье

Худеть во сне — мечта многих, и, как оказалось, воплотить её в реальность вполне возможно. Достаточно немного скорректировать образ жизни и добавить в рацион правильные вечерние напитки. Они помогут организму сжигать жир, улучшат обмен веществ и избавят от желания перекусить перед сном.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

Что пить перед сном, чтобы похудеть

Врачи не рекомендуют употреблять кофе на ночь, так как он может нарушить сон. Однако существуют альтернативные напитки, которые не только безопасны, но и способствуют снижению веса.

Йогурт или кефир

  • Если вы ведёте активный образ жизни, занимаетесь спортом или просто много двигаетесь, белковый напиток перед сном станет отличным выбором. Он помогает восстановлению мышц, нормализует пищеварение и способствует снижению веса. Главное условие — отсутствие сахара в составе.

Молоко

  • Обычное молоко на ночь может оказаться неожиданным союзником в борьбе с лишними килограммами. Оно богато казеином — белком, который замедляет пищеварение и способствует росту мышечной массы. К тому же, молоко помогает избежать ночных пробуждений и снижает риск переедания на следующий день.

Чай с корицей

  • Этот ароматный напиток ускоряет метаболизм благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Корица также улучшает чувствительность к инсулину, что помогает поддерживать уровень сахара в крови в норме. Но важно выбирать правильный вид корицы: для максимальной пользы лучше использовать цейлонскую, а не кассию.

Вода из семян пажитника

  • Пажитник — одна из лучших специй для снижения веса. Он нормализует пищеварение, улучшает обмен веществ и помогает снизить уровень плохого холестерина. Для приготовления напитка чайную ложку семян заливают водой и оставляют на 2-3 часа, после чего пьют за 30 минут до сна.

Чай ройбуш

  • Этот южноафриканский чай не содержит кофеина и подходит для вечернего употребления. Исследования показывают, что ройбуш может замедлять образование жировых клеток, а его активное вещество аспалатин способствует снижению уровня сахара в крови.

Как превратить сон в помощника для похудения

Если подобрать правильные напитки, можно не только избежать вечернего переедания, но и помочь организму сжигать жир во время сна. Йогурт, молоко, чай с корицей, ройбуш и вода с пажитником — натуральные и полезные альтернативы поздним перекусам, которые способствуют похудению.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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