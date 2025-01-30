Женщины, которым не суждено похудеть: проблема не в питании

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. Хотя мода постепенно отходит от строгих стандартов 90/60/90, стремление к стройной фигуре по-прежнему остается актуальным. Однако нередко даже самые строгие диеты и интенсивные тренировки не приносят желаемого результата. В чем же причина?

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Почему диета и спорт не помогают

Многие женщины, мечтая о стройном теле, исключают из рациона калорийные продукты, часами занимаются в спортзале и осваивают йогу. Но спустя месяцы результат остается незаметным. Эксперты уверяют: проблема вовсе не в питании или недостатке силы воли, а в мышлении.

Американский тренер и специалист по питанию Аиша Карунакаран провела исследование среди своих клиенток и пришла к неожиданному выводу. Оказывается, отсутствие уверенности в себе и наличие комплексов — главные факторы, мешающие похудению.

Психология похудения: главное отличие успешных женщин

"Есть одно отличие между женщинами, которые худеют и сохраняют вес, и теми, кто терпит неудачи. Первые умеют принимать комплименты, а вторые — нет", — утверждает Карунакаран.

По ее мнению, те, кто ценит себя и принимает приятные слова в свой адрес, обладают здоровой самооценкой. Это помогает им не только добиваться результатов, но и верить в их устойчивость. А вот женщины, которые загнаны в рамки комплексов, сами ставят преграды на пути к идеальному телу.

Начинать нужно не с диеты, а с самооценки

Эксперты уверены: без внутренней уверенности похудение превращается в борьбу, обреченную на провал. Кливлендская клиника провела исследование в 2021 году и подтвердила теорию Карунакаран. Психолог Лесли Хайнберг выяснила, что женщины с низкой самооценкой подсознательно настраивают себя на неудачу. В итоге строгая диета и жесткие ограничения приводят к срывам, а потерянные килограммы возвращаются в двойном объеме.

Как подготовить себя к успешному похудению

Вместо того чтобы сразу бежать в спортзал и сажать себя на диету, специалисты советуют:

Завести дневник: записывайте свои мысли, достижения и небольшие успехи.

Изменить отношение к еде: перестать делить продукты на "хорошие" и "плохие".

Работать над самооценкой: хвалить себя за усилия, принимать комплименты и верить в свои силы.

"Начните делать себе комплименты и принимайте их без стеснения. Тренируйте мозг верить, что вы достойны желаемой трансформации. Без этого ничего не получится", — подчеркивает Карунакаран.

Заключение

Если похудение не приносит результата, возможно, причина не в питании, а в вашем внутреннем настрое. Работа над самооценкой, уверенность в себе и позитивное восприятие изменений — ключевые факторы успеха. Начните с головы, а не с тарелки, и тогда путь к стройности станет гораздо легче.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

