Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш урожай не доживает до весны? Дачники назвали главные причины
Россиян предупредили о вероятном уменьшении пенсионных выплат
Как избавиться от складок на животе: упражнения и контроль калорий
Молдавия изменила условия европейской помощи для Приднестровья
Спортивные брюки и асимметрия: тренды, которые вы не могли бы пропустить
7 миллиардов параметров успеха: DeepSeek доказала превосходство своей новейшей разработки
Вакцина от рака в России: когда начнётся её применение
Рецепт картошки по-деревенски, который захочется повторить
В небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолёт и военный вертолёт: вина диспетчеров?

Женщины, которым не суждено похудеть: проблема не в питании

3:10
Здоровье

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. Хотя мода постепенно отходит от строгих стандартов 90/60/90, стремление к стройной фигуре по-прежнему остается актуальным. Однако нередко даже самые строгие диеты и интенсивные тренировки не приносят желаемого результата. В чем же причина?

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Почему диета и спорт не помогают

Многие женщины, мечтая о стройном теле, исключают из рациона калорийные продукты, часами занимаются в спортзале и осваивают йогу. Но спустя месяцы результат остается незаметным. Эксперты уверяют: проблема вовсе не в питании или недостатке силы воли, а в мышлении.

Американский тренер и специалист по питанию Аиша Карунакаран провела исследование среди своих клиенток и пришла к неожиданному выводу. Оказывается, отсутствие уверенности в себе и наличие комплексов — главные факторы, мешающие похудению.

Психология похудения: главное отличие успешных женщин

"Есть одно отличие между женщинами, которые худеют и сохраняют вес, и теми, кто терпит неудачи. Первые умеют принимать комплименты, а вторые — нет", — утверждает Карунакаран.

По ее мнению, те, кто ценит себя и принимает приятные слова в свой адрес, обладают здоровой самооценкой. Это помогает им не только добиваться результатов, но и верить в их устойчивость. А вот женщины, которые загнаны в рамки комплексов, сами ставят преграды на пути к идеальному телу.

Начинать нужно не с диеты, а с самооценки

Эксперты уверены: без внутренней уверенности похудение превращается в борьбу, обреченную на провал. Кливлендская клиника провела исследование в 2021 году и подтвердила теорию Карунакаран. Психолог Лесли Хайнберг выяснила, что женщины с низкой самооценкой подсознательно настраивают себя на неудачу. В итоге строгая диета и жесткие ограничения приводят к срывам, а потерянные килограммы возвращаются в двойном объеме.

Как подготовить себя к успешному похудению

Вместо того чтобы сразу бежать в спортзал и сажать себя на диету, специалисты советуют:

  • Завести дневник: записывайте свои мысли, достижения и небольшие успехи.
  • Изменить отношение к еде: перестать делить продукты на "хорошие" и "плохие".
  • Работать над самооценкой: хвалить себя за усилия, принимать комплименты и верить в свои силы.

"Начните делать себе комплименты и принимайте их без стеснения. Тренируйте мозг верить, что вы достойны желаемой трансформации. Без этого ничего не получится", — подчеркивает Карунакаран.

Заключение

Если похудение не приносит результата, возможно, причина не в питании, а в вашем внутреннем настрое. Работа над самооценкой, уверенность в себе и позитивное восприятие изменений — ключевые факторы успеха. Начните с головы, а не с тарелки, и тогда путь к стройности станет гораздо легче.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Какие страны лидируют в добыче золота
Экономика и бизнес
Какие страны лидируют в добыче золота Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Последние материалы
В небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолёт и военный вертолёт: вина диспетчеров?
Авиакатастрофа у аэропорта Рейгана: что произошло?
Секреты гладкого лба: проверенные способы борьбы с морщинами
Любите громкую музыку в авто? Готовьтесь к штрафам до 30 тысяч рублей
Самый ароматный банановый кекс – мягкий, влажный и просто тает во рту
Эти растения помогут клубнике дать рекордный урожай – проверьте ваш участок
О Женском счастье расскажут в Театре на Трубной
Названа страна, которая рекордно закупилась российской нефтью
И где это хвалёное японское качество? Honda и Acura глохнут на ходу
Новая Зеландия упростила визовые правила для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.