ideal dinner time

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Поздний ужин приводит к набору веса: и вот почему
2:58
Здоровье

Многие люди не задумываются о времени последнего приема пищи, но эксперты утверждают, что это может значительно повлиять на здоровье. Директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии и доцент кафедры питания Университета Суррея делятся формулой самого здорового ужина. Они также объясняют, почему время ужина играет ключевую роль.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Оптимальное время для ужина

По словам специалистов, цитируемых журналом GQ, лучше всего ужинать не позднее, чем за три часа до сна. Это связано с циркадными ритмами организма, которые регулируют сон и бодрствование. Поздний ужин может послать организму сигнал оставаться активным дольше, что негативно сказывается на качестве сна и замедляет метаболизм.

Если вы ужинаете все позже и позже, организм получает сигнал, что нужно дольше оставаться активным. Это может негативно повлиять на сон и обмен веществ.

Кроме того, еще одно преимущество раннего ужина — длительный период голодания между ужином и завтраком (около 10-12 часов) улучшает метаболическую эффективность.

Чем опасен поздний ужин

Недавнее исследование показало, что люди, которые ужинают поздно, подвергаются большему риску набора лишнего веса и повышенного уровня сахара в крови. Даже если количество потребляемых калорий одинаково, время приема пищи имеет решающее значение для обмена веществ.

Если вы ужинаете в 22:00 вместо 18:00, уровень глюкозы в крови окажется на 20% выше, а процесс сжигания жиров замедлится на 10% по сравнению с теми, кто поужинал раньше. Это подтверждает, что даже здоровая пища, съеденная в неподходящее время, может негативно сказаться на организме.

Действительно ли время ужина имеет значение

Многие считают, что единственное, что влияет на вес, — это количество потребляемых калорий. Однако новые исследования показывают, что время приема пищи играет не менее важную роль. По мнению экспертов, поздний ужин увеличивает риск ожирения независимо от качества и количества пищи.

Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, выявило, что поздний ужин приводит к повышенному уровню сахара в крови и увеличивает риск набора веса. Связь между поздним ужином и ожирением уже известна, новые исследования детально изучают этот механизм.

Научная группа стремится выяснить, как именно поздний ужин влияет на обмен веществ и действительно ли он является фактором набора лишнего веса. Их открытия подчеркивают важность соблюдения правильного режима питания для предотвращения негативных последствий для здоровья.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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