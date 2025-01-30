ideal dinner time

Многие люди не задумываются о времени последнего приема пищи, но эксперты утверждают, что это может значительно повлиять на здоровье. Директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии и доцент кафедры питания Университета Суррея делятся формулой самого здорового ужина. Они также объясняют, почему время ужина играет ключевую роль.
По словам специалистов, цитируемых журналом GQ, лучше всего ужинать не позднее, чем за три часа до сна. Это связано с циркадными ритмами организма, которые регулируют сон и бодрствование. Поздний ужин может послать организму сигнал оставаться активным дольше, что негативно сказывается на качестве сна и замедляет метаболизм.
Если вы ужинаете все позже и позже, организм получает сигнал, что нужно дольше оставаться активным. Это может негативно повлиять на сон и обмен веществ.
Кроме того, еще одно преимущество раннего ужина — длительный период голодания между ужином и завтраком (около 10-12 часов) улучшает метаболическую эффективность.
Недавнее исследование показало, что люди, которые ужинают поздно, подвергаются большему риску набора лишнего веса и повышенного уровня сахара в крови. Даже если количество потребляемых калорий одинаково, время приема пищи имеет решающее значение для обмена веществ.
Если вы ужинаете в 22:00 вместо 18:00, уровень глюкозы в крови окажется на 20% выше, а процесс сжигания жиров замедлится на 10% по сравнению с теми, кто поужинал раньше. Это подтверждает, что даже здоровая пища, съеденная в неподходящее время, может негативно сказаться на организме.
Многие считают, что единственное, что влияет на вес, — это количество потребляемых калорий. Однако новые исследования показывают, что время приема пищи играет не менее важную роль. По мнению экспертов, поздний ужин увеличивает риск ожирения независимо от качества и количества пищи.
Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, выявило, что поздний ужин приводит к повышенному уровню сахара в крови и увеличивает риск набора веса. Связь между поздним ужином и ожирением уже известна, новые исследования детально изучают этот механизм.
Научная группа стремится выяснить, как именно поздний ужин влияет на обмен веществ и действительно ли он является фактором набора лишнего веса. Их открытия подчеркивают важность соблюдения правильного режима питания для предотвращения негативных последствий для здоровья.
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