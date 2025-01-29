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Какая польза черники для здоровья

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Здоровье

Черника не только вкусна, но и полезна для здоровья.

Горсть черники
Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горсть черники

Последние исследования показали, что ценные биологически активные фенольные соединения, содержащиеся в этой ягоде, оказывают благотворное воздействие на здоровье. Благодаря им, происходит детоксицирующий эффект, уменьшается вздутие живота, очищаются почки и кишечник. Активные вещества, содержащиеся в чернике, могут снизить высокий уровень сахара в крови.

Черника является одним из самых мощных природных источников антиоксидантов, которые могут помочь в профилактике ряда заболеваний. Свежие исследования показывают, что в дозе черники столько же антиоксидантов, сколько в пяти других популярных овощах или фруктах, включая морковь, яблоки, брокколи и тыкву.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 


Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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