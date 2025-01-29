Какая польза черники для здоровья

Черника не только вкусна, но и полезна для здоровья.
Последние исследования показали, что ценные биологически активные фенольные соединения, содержащиеся в этой ягоде, оказывают благотворное воздействие на здоровье. Благодаря им, происходит детоксицирующий эффект, уменьшается вздутие живота, очищаются почки и кишечник. Активные вещества, содержащиеся в чернике, могут снизить высокий уровень сахара в крови.
Черника является одним из самых мощных природных источников антиоксидантов, которые могут помочь в профилактике ряда заболеваний. Свежие исследования показывают, что в дозе черники столько же антиоксидантов, сколько в пяти других популярных овощах или фруктах, включая морковь, яблоки, брокколи и тыкву.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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