Учёные выяснили, почему спортсменам полезен огуречный рассол

Почему спортсменам стоит пить огуречный рассол: мнение профессора
Многие привыкли считать огуречный рассол напитком от похмелья, но оказывается, он полезен и для спортсменов. Спортивный диетолог Маюр Ранчордас из Университета Шеффилд-Халлам рассказал, как рассол помогает при интенсивных физических нагрузках.
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Солёные огурцы
Чем полезен огуречный рассол для спортсменов
Снимает мышечные спазмы. Исследования показали, что рассол устраняет судороги на 40% быстрее, чем обычная вода.
Восполняет потерю электролитов. Рассольный сок богат натрием, калием и уксусом, что помогает восполнить солевой баланс после интенсивных тренировок, особенно в жаркую погоду.
Воздействует на мозг. По словам профессора, кислый вкус рассола запускает рефлекс во рту, который отправляет сигнал в мозг, останавливая спазмы мышц.
Итог
Если вас беспокоят судороги во время тренировок, огуречный рассол может стать простым и эффективным способом справиться с проблемой.
Уточнения
Рассол - жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей.
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