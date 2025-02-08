Учёные выяснили, почему спортсменам полезен огуречный рассол

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему спортсменам стоит пить огуречный рассол: мнение профессора

Многие привыкли считать огуречный рассол напитком от похмелья, но оказывается, он полезен и для спортсменов. Спортивный диетолог Маюр Ранчордас из Университета Шеффилд-Халлам рассказал, как рассол помогает при интенсивных физических нагрузках.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солёные огурцы

Чем полезен огуречный рассол для спортсменов

Снимает мышечные спазмы . Исследования показали, что рассол устраняет судороги на 40% быстрее, чем обычная вода.

. Исследования показали, что рассол устраняет судороги на 40% быстрее, чем обычная вода. Восполняет потерю электролитов . Рассольный сок богат натрием, калием и уксусом, что помогает восполнить солевой баланс после интенсивных тренировок, особенно в жаркую погоду.

. Рассольный сок богат натрием, калием и уксусом, что помогает восполнить солевой баланс после интенсивных тренировок, особенно в жаркую погоду. Воздействует на мозг. По словам профессора, кислый вкус рассола запускает рефлекс во рту, который отправляет сигнал в мозг, останавливая спазмы мышц.

Итог

Если вас беспокоят судороги во время тренировок, огуречный рассол может стать простым и эффективным способом справиться с проблемой.

Уточнения

Рассол - жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей.

