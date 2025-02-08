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Учёные выяснили, почему спортсменам полезен огуречный рассол

1:07
Здоровье

Почему спортсменам стоит пить огуречный рассол: мнение профессора

Многие привыкли считать огуречный рассол напитком от похмелья, но оказывается, он полезен и для спортсменов. Спортивный диетолог Маюр Ранчордас из Университета Шеффилд-Халлам рассказал, как рассол помогает при интенсивных физических нагрузках.

Солёные огурцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солёные огурцы

Чем полезен огуречный рассол для спортсменов

  • Снимает мышечные спазмы. Исследования показали, что рассол устраняет судороги на 40% быстрее, чем обычная вода.
  • Восполняет потерю электролитов. Рассольный сок богат натрием, калием и уксусом, что помогает восполнить солевой баланс после интенсивных тренировок, особенно в жаркую погоду.
  • Воздействует на мозг. По словам профессора, кислый вкус рассола запускает рефлекс во рту, который отправляет сигнал в мозг, останавливая спазмы мышц.

Итог

Если вас беспокоят судороги во время тренировок, огуречный рассол может стать простым и эффективным способом справиться с проблемой.

Уточнения

Рассол - жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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