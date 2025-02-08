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Полгода без еды: болезнь парализовала желудок 30-летней женщины

1:14
Здоровье

Женщина похудела вдвое, списав симптомы болезни на любовь к кофе

30-летняя жительница Шотландии Шеннэн Данбар-Доу не сразу обратила внимание на тревожные изменения в своём организме. В мае 2022 года она начала испытывать частую тошноту и вздутие живота, но решила, что всему виной её привычка пить много кофе.

Стетоскоп
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стетоскоп

Как развивалась болезнь

Постепенно состояние ухудшилось:

  • Рацион Шеннэн сократился до двух небольших печений в день.
  • Живот сильно раздулся, и она перестала выходить из дома.
  • За полгода её вес уменьшился вдвое.

Врачи долго не могли поставить диагноз, считая, что пациентка страдает расстройством пищевого поведения. Только спустя несколько госпитализаций у неё обнаружили гастропарез - редкое заболевание, при котором мышцы и нервы желудка парализуются, а переваривание пищи становится практически невозможным.

Что теперь

Сейчас Шеннэн может питаться только через зонд. Единственный шанс на нормальную жизнь — установка специального медицинского устройства для ЖКТ. Однако стоимость аппарата превышает 6 миллионов рублей.

Уточнения

Гастропаре́з - расстройство пищеварения, характеризующееся снижением активности мышечного аппарата желудка.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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