Простая привычка, которая поможет избежать проблем с зубами и дыханием

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1:31
Здоровье

Зачем чистить язык и как делать это правильно? Советы эксперта

Многие уделяют внимание только чистке зубов, но забывают, что язык также нуждается в уходе. Профессор Дилип Шарма из Ньюкаслского университета объяснил, почему эта процедура важна и как правильно её выполнять.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Почему важно чистить язык

Язык имеет шероховатую поверхность, на которой скапливаются остатки пищи, бактерии и мёртвые клетки. Если их не удалять, это может привести к:

  • Неприятному запаху изо рта.
  • Размножению вредных микроорганизмов.
  • Нарушению вкусовых ощущений.
  • Воспалению слизистой.

Как правильно чистить язык

  • Чистите язык дважды в день - утром и вечером, сразу после чистки зубов.
  • Используйте зубную щётку. Лёгкими движениями очищайте поверхность языка, удаляя налёт.
  • Применяйте специальный скребок. Эти инструменты из металла или пластика лучше удаляют бактерии и предотвращают неприятный запах.
  • Следите за цветом языка. Здоровый язык должен быть розовым. Белый, жёлтый, чёрный налёт или воспалённые пятна — повод обратиться к врачу.

Итог

Чистка языка занимает всего 10-15 секунд, но значительно улучшает состояние полости рта. Регулярный уход за языком помогает избавиться от неприятного запаха и предотвращает заболевания.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
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