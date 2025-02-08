Простая привычка, которая поможет избежать проблем с зубами и дыханием

Многие уделяют внимание только чистке зубов, но забывают, что язык также нуждается в уходе. Профессор Дилип Шарма из Ньюкаслского университета объяснил, почему эта процедура важна и как правильно её выполнять.
Почему важно чистить язык
Язык имеет шероховатую поверхность, на которой скапливаются остатки пищи, бактерии и мёртвые клетки. Если их не удалять, это может привести к:
Как правильно чистить язык
Итог
Чистка языка занимает всего 10-15 секунд, но значительно улучшает состояние полости рта. Регулярный уход за языком помогает избавиться от неприятного запаха и предотвращает заболевания.
Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.
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