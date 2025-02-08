Простая привычка, которая поможет избежать проблем с зубами и дыханием

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зачем чистить язык и как делать это правильно? Советы эксперта

Многие уделяют внимание только чистке зубов, но забывают, что язык также нуждается в уходе. Профессор Дилип Шарма из Ньюкаслского университета объяснил, почему эта процедура важна и как правильно её выполнять.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Почему важно чистить язык

Язык имеет шероховатую поверхность, на которой скапливаются остатки пищи, бактерии и мёртвые клетки. Если их не удалять, это может привести к:

Неприятному запаху изо рта.

Размножению вредных микроорганизмов.

Нарушению вкусовых ощущений.

Воспалению слизистой.

Как правильно чистить язык

Чистите язык дважды в день - утром и вечером, сразу после чистки зубов.

- утром и вечером, сразу после чистки зубов. Используйте зубную щётку . Лёгкими движениями очищайте поверхность языка, удаляя налёт.

. Лёгкими движениями очищайте поверхность языка, удаляя налёт. Применяйте специальный скребок . Эти инструменты из металла или пластика лучше удаляют бактерии и предотвращают неприятный запах.

. Эти инструменты из металла или пластика лучше удаляют бактерии и предотвращают неприятный запах. Следите за цветом языка. Здоровый язык должен быть розовым. Белый, жёлтый, чёрный налёт или воспалённые пятна — повод обратиться к врачу.

Итог

Чистка языка занимает всего 10-15 секунд, но значительно улучшает состояние полости рта. Регулярный уход за языком помогает избавиться от неприятного запаха и предотвращает заболевания.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.

