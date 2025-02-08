Ошибка, которую совершают многие: почему нужно стирать новую одежду

Многие даже не задумываются о том, нужно ли стирать купленную одежду перед первым использованием. Однако эксперты предупреждают: делать это крайне желательно, и на то есть несколько веских причин.
Почему нельзя носить новую одежду без стирки
Перед тем как попасть на полки магазинов, ткани проходят сложный производственный процесс, во время которого используются различные химические вещества. Среди них:
Чем это может быть опасно
Если не постирать новую вещь перед ноской, химические остатки могут привести к:
Итог
Чтобы избежать этих рисков, лучше всегда стирать новую одежду, постельное бельё и другие текстильные изделия перед первым использованием. Это не только гигиенично, но и помогает избавиться от нежелательных химикатов, которые могут повлиять на ваше здоровье.
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