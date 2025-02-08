Ошибка, которую совершают многие: почему нужно стирать новую одежду

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоит ли стирать новую одежду перед ноской? Эксперты дали ответ

Многие даже не задумываются о том, нужно ли стирать купленную одежду перед первым использованием. Однако эксперты предупреждают: делать это крайне желательно, и на то есть несколько веских причин.

Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar Брюки

Почему нельзя носить новую одежду без стирки

Перед тем как попасть на полки магазинов, ткани проходят сложный производственный процесс, во время которого используются различные химические вещества. Среди них:

Крахмал . Придаёт одежде презентабельный вид при транспортировке, но может вызывать раздражение кожи.

. Придаёт одежде презентабельный вид при транспортировке, но может вызывать раздражение кожи. Масла и смолы . Применяются в процессе прядения и ткачества.

. Применяются в процессе прядения и ткачества. Гидроксид натрия и другие химикаты . Используются для очистки волокон.

. Используются для очистки волокон. Красители и отбеливатели. Могут оставаться на ткани и вступать в контакт с кожей.

Чем это может быть опасно

Если не постирать новую вещь перед ноской, химические остатки могут привести к:

Раздражению кожи и аллергическим реакциям, особенно у людей с чувствительной кожей.

Неприятным ощущениям, зуду и дискомфорту.

Линьке краски, которая может испачкать другие вещи, мебель и даже кожу.

Итог

Чтобы избежать этих рисков, лучше всегда стирать новую одежду, постельное бельё и другие текстильные изделия перед первым использованием. Это не только гигиенично, но и помогает избавиться от нежелательных химикатов, которые могут повлиять на ваше здоровье.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

