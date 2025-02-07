Как лучше восстанавливаться после спорта: горячая или холодная вода

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодная или горячая ванна: что лучше для восстановления после тренировок?

Многие спортсмены привыкли охлаждаться в холодной воде после интенсивных нагрузок, считая это лучшим способом снятия воспаления и усталости. Однако новое исследование, представленное на конференции по интегративной физиологии упражнений 2024 года в Пенсильвании, опровергает этот миф.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ванная

Почему горячая ванна лучше

Учёные выяснили, что погружение в горячую воду способствует более быстрому восстановлению мышечной силы по сравнению с холодной водой. Это особенно важно для спортсменов, которым необходимо поддерживать форму и готовиться к следующим тренировкам или соревнованиям.

Результаты исследования показали, что:

Горячая вода улучшает кровообращение, ускоряя доставку кислорода и питательных веществ к мышцам.

Тепло расслабляет мышцы и снижает риск их спазмов.

Повышенная температура способствует выведению продуктов метаболизма, что уменьшает болезненные ощущения.

А что с холодной водой

Хотя охлаждение после тренировки широко используется в спортивной среде, его эффективность под вопросом. Исследование показало, что холодная вода не всегда оказывает положительное влияние на работоспособность и восстановление мышц.

Вывод

Если цель — быстрее восстановить мышцы и подготовиться к следующей нагрузке, горячая ванна может быть лучшим выбором, чем холодная. Однако оптимальный вариант зависит от индивидуальных потребностей спортсмена и вида тренировок.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

