Как лучше восстанавливаться после спорта: горячая или холодная вода

Многие спортсмены привыкли охлаждаться в холодной воде после интенсивных нагрузок, считая это лучшим способом снятия воспаления и усталости. Однако новое исследование, представленное на конференции по интегративной физиологии упражнений 2024 года в Пенсильвании, опровергает этот миф.
Почему горячая ванна лучше
Учёные выяснили, что погружение в горячую воду способствует более быстрому восстановлению мышечной силы по сравнению с холодной водой. Это особенно важно для спортсменов, которым необходимо поддерживать форму и готовиться к следующим тренировкам или соревнованиям.
Результаты исследования показали, что:
А что с холодной водой
Хотя охлаждение после тренировки широко используется в спортивной среде, его эффективность под вопросом. Исследование показало, что холодная вода не всегда оказывает положительное влияние на работоспособность и восстановление мышц.
Вывод
Если цель — быстрее восстановить мышцы и подготовиться к следующей нагрузке, горячая ванна может быть лучшим выбором, чем холодная. Однако оптимальный вариант зависит от индивидуальных потребностей спортсмена и вида тренировок.
Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.