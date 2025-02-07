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Как лучше восстанавливаться после спорта: горячая или холодная вода

1:39
Здоровье

Холодная или горячая ванна: что лучше для восстановления после тренировок?

Многие спортсмены привыкли охлаждаться в холодной воде после интенсивных нагрузок, считая это лучшим способом снятия воспаления и усталости. Однако новое исследование, представленное на конференции по интегративной физиологии упражнений 2024 года в Пенсильвании, опровергает этот миф.

Ванная
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная

Почему горячая ванна лучше

Учёные выяснили, что погружение в горячую воду способствует более быстрому восстановлению мышечной силы по сравнению с холодной водой. Это особенно важно для спортсменов, которым необходимо поддерживать форму и готовиться к следующим тренировкам или соревнованиям.

Результаты исследования показали, что:

  • Горячая вода улучшает кровообращение, ускоряя доставку кислорода и питательных веществ к мышцам.
  • Тепло расслабляет мышцы и снижает риск их спазмов.
  • Повышенная температура способствует выведению продуктов метаболизма, что уменьшает болезненные ощущения.

А что с холодной водой

Хотя охлаждение после тренировки широко используется в спортивной среде, его эффективность под вопросом. Исследование показало, что холодная вода не всегда оказывает положительное влияние на работоспособность и восстановление мышц.

Вывод

Если цель — быстрее восстановить мышцы и подготовиться к следующей нагрузке, горячая ванна может быть лучшим выбором, чем холодная. Однако оптимальный вариант зависит от индивидуальных потребностей спортсмена и вида тренировок.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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