Волосы растут быстрее: чем полезна рисовая вода и как её использовать

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как ускорить рост волос с помощью рисовой воды: проверенный рецепт

Рисовая вода - это не просто остаток после варки риса, а настоящий эликсир для волос, насыщенный минералами, витаминами и аминокислотами. Она укрепляет локоны, придаёт им блеск и способствует ускоренному росту благодаря особому веществу инозиту, который восстанавливает повреждённые волосы и защищает их от ломкости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё волос

Как приготовить рисовую воду

Есть два способа приготовления этого средства: ферментация и кипячение.

Ферментированная рисовая вода

Этот метод делает воду особенно полезной, так как ферментация усиливает её питательные свойства.

Залейте 2 стакана риса 4 стаканами нефильтрованной воды. Оставьте в стеклянной бутылке в тёмном месте при комнатной температуре на 8-16 часов. Процедите жидкость, удаляя рисовые зёрна.

Готовый настой можно хранить в холодильнике до 5 дней.

Отвар рисовой воды

Этот метод удобен, если вам нужна быстрая альтернатива.

Промойте 0,5 стакана риса под проточной водой. Вскипятите 2 стакана воды и добавьте рис. Дождитесь, пока жидкость станет молочно-белой, затем процедите и остудите.

Такой отвар хранится в холодильнике до 7 дней.

Как использовать рисовую воду

Ополаскивание волос . Применяйте рисовую воду 1-2 раза в неделю после мытья шампунем и перед нанесением кондиционера.

. Применяйте рисовую воду 1-2 раза в неделю после мытья шампунем и перед нанесением кондиционера. Массаж кожи головы . Втирайте рисовую воду в корни, чтобы активизировать рост волос.

. Втирайте рисовую воду в корни, чтобы активизировать рост волос. Маска перед мытьём. Нанесите на волосы за 20-30 минут до мытья, чтобы напитать пряди.

Итог

Регулярное использование рисовой воды помогает укрепить волосы, ускорить их рост и придать здоровый блеск. Попробуйте этот натуральный метод и оцените результат!

Уточнения

Рис - род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



