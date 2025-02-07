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Волосы растут быстрее: чем полезна рисовая вода и как её использовать

2:05
Здоровье

Как ускорить рост волос с помощью рисовой воды: проверенный рецепт

Рисовая вода - это не просто остаток после варки риса, а настоящий эликсир для волос, насыщенный минералами, витаминами и аминокислотами. Она укрепляет локоны, придаёт им блеск и способствует ускоренному росту благодаря особому веществу инозиту, который восстанавливает повреждённые волосы и защищает их от ломкости.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Как приготовить рисовую воду

Есть два способа приготовления этого средства: ферментация и кипячение.

Ферментированная рисовая вода
Этот метод делает воду особенно полезной, так как ферментация усиливает её питательные свойства.

  1. Залейте 2 стакана риса 4 стаканами нефильтрованной воды.
  2. Оставьте в стеклянной бутылке в тёмном месте при комнатной температуре на 8-16 часов.
  3. Процедите жидкость, удаляя рисовые зёрна.

Готовый настой можно хранить в холодильнике до 5 дней.

Отвар рисовой воды
Этот метод удобен, если вам нужна быстрая альтернатива.

  1. Промойте 0,5 стакана риса под проточной водой.
  2. Вскипятите 2 стакана воды и добавьте рис.
  3. Дождитесь, пока жидкость станет молочно-белой, затем процедите и остудите.

Такой отвар хранится в холодильнике до 7 дней.

Как использовать рисовую воду

  • Ополаскивание волос. Применяйте рисовую воду 1-2 раза в неделю после мытья шампунем и перед нанесением кондиционера.
  • Массаж кожи головы. Втирайте рисовую воду в корни, чтобы активизировать рост волос.
  • Маска перед мытьём. Нанесите на волосы за 20-30 минут до мытья, чтобы напитать пряди.

Итог

Регулярное использование рисовой воды помогает укрепить волосы, ускорить их рост и придать здоровый блеск. Попробуйте этот натуральный метод и оцените результат!

Уточнения

Рис - род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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