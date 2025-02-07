Чай, который продлевает жизнь: учёные раскрыли его пользу

Китайские учёные выяснили, что регулярное употребление чёрного чая может значительно снизить риск проблем с почками. Исследование, проведённое с участием 17 000 человек, показало, что ежедневное питьё этого напитка не только защищает почки, но и снижает вероятность преждевременной смерти у людей с хроническими заболеваниями.
Как чай влияет на почки
Средний возраст испытуемых составил 62 года, и учёные обнаружили, что у тех, кто пил от 3 до 5 чашек чёрного чая в день, риск ранней смерти был на 11% ниже по сравнению с теми, кто отдавал предпочтение другим напиткам.
Полезные свойства чёрного чая связаны с двумя ключевыми соединениями:
Какую норму потребления рекомендуют учёные
Оптимальное количество — до четырёх чашек в день. Причём, хотя зелёный чай также полезен, его влияние на почки менее выражено.
Дополнительные плюсы чёрного чая
Этот напиток благотворно влияет не только на почки, но и на:
Учёные подчёркивают, что чёрный чай полезен практически для всех, в том числе для здоровых людей.
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