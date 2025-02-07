Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы растут быстрее: чем полезна рисовая вода и как её использовать
Новый iPhone SE на подходе: чего ждать от бюджетного смартфона Apple
В Индии россиянка устроила ДТП, сидя на коленях у адвоката
В России продолжают закрываться магазины "Светофор": в список попали четыре тысячи точке
Сокращённая рабочая неделя уже работает в России: в Госдуме рассказали подробности
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты
Мяу-код: расшифровываем причины постоянного мяуканья вашей кошки
Эксперт о мигрантах: они вредят российской экономике
Так яйца сохраняют все витамины: лучший способ приготовления, о котором мало кто знает

Чай, который продлевает жизнь: учёные раскрыли его пользу

1:43
Здоровье

Этот чай поможет защитить почки: учёные назвали лучший напиток

Китайские учёные выяснили, что регулярное употребление чёрного чая может значительно снизить риск проблем с почками. Исследование, проведённое с участием 17 000 человек, показало, что ежедневное питьё этого напитка не только защищает почки, но и снижает вероятность преждевременной смерти у людей с хроническими заболеваниями.

Чёрный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чёрный чай

Как чай влияет на почки

Средний возраст испытуемых составил 62 года, и учёные обнаружили, что у тех, кто пил от 3 до 5 чашек чёрного чая в день, риск ранней смерти был на 11% ниже по сравнению с теми, кто отдавал предпочтение другим напиткам.

Полезные свойства чёрного чая связаны с двумя ключевыми соединениями:

  • Теарубигины и теафлавины. Эти вещества образуются в процессе ферментации и помогают снизить уровень уремических токсинов.
  • Антиоксиданты. Чай защищает почки, снижает воспаление и поддерживает иммунитет.

Какую норму потребления рекомендуют учёные

Оптимальное количество — до четырёх чашек в день. Причём, хотя зелёный чай также полезен, его влияние на почки менее выражено.

Дополнительные плюсы чёрного чая

Этот напиток благотворно влияет не только на почки, но и на:

  • Состояние людей с диабетом.
  • Иммунную систему.
  • Профилактику некоторых заболеваний.

Учёные подчёркивают, что чёрный чай полезен практически для всех, в том числе для здоровых людей.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Шоу-бизнес
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Находка века: как искусственный интеллект помог раскрыть секреты обугленных свитков Игорь Буккер Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Последние материалы
Мяу-код: расшифровываем причины постоянного мяуканья вашей кошки
Эксперт о мигрантах: они вредят российской экономике
Так яйца сохраняют все витамины: лучший способ приготовления, о котором мало кто знает
В России нашли способ взять под контроль самокатчиков
Американские СМИ останутся без денег? Трамп поручил расторгнуть все контракты со СМИ
Платить больше, но медленнее: что теперь со штрафами ГАИ
Нет времени на спорт? Откройте для себя 10-минутные тренировки для быстрого результата
17 февраля в Москве: все об электронной торговле на одной площадке
Падение астероида угрожает полностью уничтожить Петербург
Чай, который продлевает жизнь: учёные раскрыли его пользу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.