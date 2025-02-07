Чай, который продлевает жизнь: учёные раскрыли его пользу

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот чай поможет защитить почки: учёные назвали лучший напиток

Китайские учёные выяснили, что регулярное употребление чёрного чая может значительно снизить риск проблем с почками. Исследование, проведённое с участием 17 000 человек, показало, что ежедневное питьё этого напитка не только защищает почки, но и снижает вероятность преждевременной смерти у людей с хроническими заболеваниями.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чёрный чай

Как чай влияет на почки

Средний возраст испытуемых составил 62 года, и учёные обнаружили, что у тех, кто пил от 3 до 5 чашек чёрного чая в день, риск ранней смерти был на 11% ниже по сравнению с теми, кто отдавал предпочтение другим напиткам.

Полезные свойства чёрного чая связаны с двумя ключевыми соединениями:

Теарубигины и теафлавины . Эти вещества образуются в процессе ферментации и помогают снизить уровень уремических токсинов.

. Эти вещества образуются в процессе ферментации и помогают снизить уровень уремических токсинов. Антиоксиданты. Чай защищает почки, снижает воспаление и поддерживает иммунитет.

Какую норму потребления рекомендуют учёные

Оптимальное количество — до четырёх чашек в день. Причём, хотя зелёный чай также полезен, его влияние на почки менее выражено.

Дополнительные плюсы чёрного чая

Этот напиток благотворно влияет не только на почки, но и на:

Состояние людей с диабетом.

Иммунную систему.

Профилактику некоторых заболеваний.

Учёные подчёркивают, что чёрный чай полезен практически для всех, в том числе для здоровых людей.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление.

