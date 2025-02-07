Эксперт рассказал, как просыпаться легко и без стресса

Многие люди привыкли откладывать пробуждение, переставляя будильник на несколько минут позже. Однако, по словам эксперта по сну Адиля Уль-Хака, это только ухудшает самочувствие по утрам и мешает организму правильно просыпаться.
Почему «ещё пять минут» только вредят
Когда вы нажимаете кнопку повтора на будильнике, организм не успевает погрузиться в полноценный сон. Вместо восстановления мозг получает сигнал о начале нового цикла сна, который тут же прерывается.
Это приводит к:
Как правильно просыпаться
Вместо того чтобы бесконечно откладывать будильник, попробуйте встать сразу после первого звонка. Такой подход поможет организму быстрее адаптироваться к бодрствованию, сделает пробуждение легче и подарит заряд энергии на весь день.
Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.
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