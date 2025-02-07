Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санду хочет повысить тарифы на энергоресуры в Приднестровье
Вероятность возросла. В 2032 году с Землей может столкнуться астероид
В Армении нашли первую винодельню в мире, но туристы до сих пор не знают главного секрета
Спорный пункт закона: когда можно нарушить ПДД и не получить наказание
Трамп намерен остановить бои и начать сделку по ресурсам
ИИ на службе государства: Новая разработка в правительстве США
66 миллионов лет назад всё исчезло, но леса восстали из пепла разрушения
Огуречный бум на грядке: растения начнут плодоносить в два раза больше с помощью этого приёма
Почему золото стало самых доходным активом: мнение эксперта

Эксперт рассказал, как просыпаться легко и без стресса

1:07
Здоровье

 Эта привычка мешает просыпаться бодрым: эксперт объяснил, что делать

Многие люди привыкли откладывать пробуждение, переставляя будильник на несколько минут позже. Однако, по словам эксперта по сну Адиля Уль-Хака, это только ухудшает самочувствие по утрам и мешает организму правильно просыпаться.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему «ещё пять минут» только вредят

Когда вы нажимаете кнопку повтора на будильнике, организм не успевает погрузиться в полноценный сон. Вместо восстановления мозг получает сигнал о начале нового цикла сна, который тут же прерывается.

Это приводит к:

  • Увеличению частоты сердечных сокращений и скачкам давления.
  • Фрагментарному, непродуктивному сну.
  • Ощущению вялости, раздражительности и усталости после пробуждения.

Как правильно просыпаться

Вместо того чтобы бесконечно откладывать будильник, попробуйте встать сразу после первого звонка. Такой подход поможет организму быстрее адаптироваться к бодрствованию, сделает пробуждение легче и подарит заряд энергии на весь день.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Обсудить
Сейчас читают
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Абрикосы, слива и вишня не радуют урожаем? Возможно, вы забыли об этой подкормке
Садоводство, цветоводство
Абрикосы, слива и вишня не радуют урожаем? Возможно, вы забыли об этой подкормке
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Садоводство, цветоводство
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Последние материалы
Кератиновое выпрямление: почему результат бывает далек от идеала
Пушистый сезон: простые советы, чтобы ваша кошка линяла меньше и ваш дом оставался чистым
Великобритания близка к банкротству
Пенсия для самозанятых: как не остаться без денег в старости?
Идеальный отпуск без суеты: итальянский остров, о котором мало кто знает
Напитки, которые помогут вам стать стройнее! Топ-6 ценных союзников в борьбе за фигуру
Лицо, как после бессонной ночи? Эти продукты помогут быстро убрать отёки
Секрет всех стройных людей раскрыт! Вот что они делают вместо обычных тренировок
Простое действие, и капуста больше не станет жертвой прожорливых вредителей
Ей 69 миллионов лет, и вы её знаете: птица, которая видела конец динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.