Эти привычные продукты могут испортить вам утро

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эти продукты нельзя есть натощак: что может навредить пищеварению

Не вся еда полезна на голодный желудок. Некоторые продукты и напитки могут раздражать слизистую, вызывать вздутие, тошноту и даже способствовать скачкам сахара в крови. Эксперты рассказали, от чего лучше отказаться с утра, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак

Какие напитки опасны на голодный желудок

Кофе . Раздражает слизистую желудка, вызывает вздутие и может провоцировать тошноту.

. Раздражает слизистую желудка, вызывает вздутие и может провоцировать тошноту. Чай . Содержит кофеин, который действует схожим образом, раздражая желудок. Лучше заменить его травяными настоями.

. Содержит кофеин, который действует схожим образом, раздражая желудок. Лучше заменить его травяными настоями. Газированные напитки . Пузырьки газа вызывают дискомфорт и отрыжку, а сахар может влиять на уровень глюкозы в крови.

. Пузырьки газа вызывают дискомфорт и отрыжку, а сахар может влиять на уровень глюкозы в крови. Фруктовые соки. Высокая кислотность может раздражать слизистую и способствовать развитию гастрита.

Какие продукты нельзя есть натощак

Цитрусовые . Высокое содержание кислоты может вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка.

. Высокое содержание кислоты может вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка. Острая еда . Организм воспринимает её как раздражитель, что может привести к расстройству желудка и диарее.

. Организм воспринимает её как раздражитель, что может привести к расстройству желудка и диарее. Сладости . Провоцируют резкий скачок инсулина, что негативно влияет на обмен веществ.

. Провоцируют резкий скачок инсулина, что негативно влияет на обмен веществ. Йогурт . Высокая кислотность снижает эффективность пробиотиков, делая продукт менее полезным.

. Высокая кислотность снижает эффективность пробиотиков, делая продукт менее полезным. Жирная и жареная пища. Долго переваривается, может вызывать боль в желудке и провоцировать кислотный рефлюкс.

Как правильно начинать день

Чтобы избежать проблем с пищеварением, лучше выбирать лёгкие и питательные продукты: овсянку, яйца, творог, цельнозерновой хлеб или орехи. Это обеспечит длительное насыщение и поддержит здоровье желудка.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

