Эти привычные продукты могут испортить вам утро

Эти продукты нельзя есть натощак: что может навредить пищеварению
Не вся еда полезна на голодный желудок. Некоторые продукты и напитки могут раздражать слизистую, вызывать вздутие, тошноту и даже способствовать скачкам сахара в крови. Эксперты рассказали, от чего лучше отказаться с утра, чтобы избежать проблем с пищеварением.
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Завтрак
Какие напитки опасны на голодный желудок
Кофе. Раздражает слизистую желудка, вызывает вздутие и может провоцировать тошноту.
Чай. Содержит кофеин, который действует схожим образом, раздражая желудок. Лучше заменить его травяными настоями.
Газированные напитки. Пузырьки газа вызывают дискомфорт и отрыжку, а сахар может влиять на уровень глюкозы в крови.
Фруктовые соки. Высокая кислотность может раздражать слизистую и способствовать развитию гастрита.
Какие продукты нельзя есть натощак
Цитрусовые. Высокое содержание кислоты может вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка.
Острая еда. Организм воспринимает её как раздражитель, что может привести к расстройству желудка и диарее.
Сладости. Провоцируют резкий скачок инсулина, что негативно влияет на обмен веществ.
Йогурт. Высокая кислотность снижает эффективность пробиотиков, делая продукт менее полезным.
Жирная и жареная пища. Долго переваривается, может вызывать боль в желудке и провоцировать кислотный рефлюкс.
Как правильно начинать день
Чтобы избежать проблем с пищеварением, лучше выбирать лёгкие и питательные продукты: овсянку, яйца, творог, цельнозерновой хлеб или орехи. Это обеспечит длительное насыщение и поддержит здоровье желудка.
Уточнения
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.