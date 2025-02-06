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Эти привычные продукты могут испортить вам утро

1:55
Здоровье

Эти продукты нельзя есть натощак: что может навредить пищеварению

Не вся еда полезна на голодный желудок. Некоторые продукты и напитки могут раздражать слизистую, вызывать вздутие, тошноту и даже способствовать скачкам сахара в крови. Эксперты рассказали, от чего лучше отказаться с утра, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Завтрак
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак

Какие напитки опасны на голодный желудок

  • Кофе. Раздражает слизистую желудка, вызывает вздутие и может провоцировать тошноту.
  • Чай. Содержит кофеин, который действует схожим образом, раздражая желудок. Лучше заменить его травяными настоями.
  • Газированные напитки. Пузырьки газа вызывают дискомфорт и отрыжку, а сахар может влиять на уровень глюкозы в крови.
  • Фруктовые соки. Высокая кислотность может раздражать слизистую и способствовать развитию гастрита.

Какие продукты нельзя есть натощак

  • Цитрусовые. Высокое содержание кислоты может вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка.
  • Острая еда. Организм воспринимает её как раздражитель, что может привести к расстройству желудка и диарее.
  • Сладости. Провоцируют резкий скачок инсулина, что негативно влияет на обмен веществ.
  • Йогурт. Высокая кислотность снижает эффективность пробиотиков, делая продукт менее полезным.
  • Жирная и жареная пища. Долго переваривается, может вызывать боль в желудке и провоцировать кислотный рефлюкс.

Как правильно начинать день

Чтобы избежать проблем с пищеварением, лучше выбирать лёгкие и питательные продукты: овсянку, яйца, творог, цельнозерновой хлеб или орехи. Это обеспечит длительное насыщение и поддержит здоровье желудка.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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