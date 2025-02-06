Как чихание влияет на распространение инфекций: ответ учёных

Испанские исследователи из Университета Ровира и Вирхилий разработали уникальную 3D-модель носа и верхних дыхательных путей, которая позволяет изучать распространение вирусов при чихании и кашле. Благодаря современным технологиям учёные смогли визуализировать движение микроскопических частиц и выявить ключевые факторы, влияющие на их распространение.
Как работает симулятор
3D-модель, созданная с использованием аддитивных технологий, оснащена системой регулирования воздушного потока, что позволяет исследовать, как микробы распространяются в зависимости от силы чихания или выдоха.
Используя камеры замедленной съёмки и лазерные технологии, учёные зафиксировали траекторию и плотность облаков частиц.
Как распространяются частицы
Результаты исследования показали, что способ выдоха влияет на распространение инфекции:
Почему это важно
Полученные данные помогут в разработке эффективных мер профилактики инфекций, особенно в замкнутых помещениях — офисах, школах, транспорте. Это открытие особенно актуально в борьбе с вирусами, передающимися воздушно-капельным путём.
Чиха́нье - защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов.
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