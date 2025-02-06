Как чихание влияет на распространение инфекций: ответ учёных

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные создали симулятор чихания и раскрыли, как распространяются микробы

Испанские исследователи из Университета Ровира и Вирхилий разработали уникальную 3D-модель носа и верхних дыхательных путей, которая позволяет изучать распространение вирусов при чихании и кашле. Благодаря современным технологиям учёные смогли визуализировать движение микроскопических частиц и выявить ключевые факторы, влияющие на их распространение.

Фото: Wikipedia by mcfarlandmo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка чихает

Как работает симулятор

3D-модель, созданная с использованием аддитивных технологий, оснащена системой регулирования воздушного потока, что позволяет исследовать, как микробы распространяются в зависимости от силы чихания или выдоха.

Используя камеры замедленной съёмки и лазерные технологии, учёные зафиксировали траекторию и плотность облаков частиц.

Как распространяются частицы

Результаты исследования показали, что способ выдоха влияет на распространение инфекции:

Выдыхание через нос направляет частицы вниз, что снижает риск заражения окружающих, но при этом они дольше остаются в воздухе.

направляет частицы вниз, что снижает риск заражения окружающих, но при этом они дольше остаются в воздухе. Выдыхание через рот способствует горизонтальному распространению частиц, увеличивая вероятность передачи инфекции вблизи других людей.

Почему это важно

Полученные данные помогут в разработке эффективных мер профилактики инфекций, особенно в замкнутых помещениях — офисах, школах, транспорте. Это открытие особенно актуально в борьбе с вирусами, передающимися воздушно-капельным путём.

Уточнения

Чиха́нье - защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов.

