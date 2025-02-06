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Манная каша может быть полезной: 5 способов её улучшить

2:55
Здоровье

Чем полезна манка и как сделать её ещё лучше

Манная крупа знакома многим с детства. Она проста в приготовлении, имеет нежный вкус и высокую питательность. Однако мало кто знает, как сделать её ещё полезнее, добавляя к ней дополнительные ингредиенты.

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Почему манка полезна

Манка содержит важные питательные вещества, которые делают её отличным выбором для рациона:

  • Высокое содержание белка. Это отличный вариант для тех, кто хочет увеличить потребление белка, не перегружая пищеварительную систему.
  • Мягкое воздействие на желудок. Низкое содержание клетчатки делает манку подходящей для людей с чувствительным пищеварением. Она обволакивает слизистую оболочку желудка и помогает при гастрите.
  • Быстрое насыщение. Манка моментально утоляет голод и надолго заряжает энергией, что делает её идеальным завтраком.
  • Богатый минеральный состав. В манке содержатся магний, калий и фосфор, которые укрепляют кости и поддерживают нормальный обмен веществ.
  • Гипоаллергенность. Она редко вызывает аллергию, поэтому часто используется в детском и диетическом питании.

Как сделать манку ещё полезнее

Хотя манная каша сама по себе полезна, её питательная ценность может быть значительно повышена за счёт дополнительных ингредиентов:

  • Добавление фруктов и ягод. Яблоки, бананы, клубника, черника или малина обогащают кашу витаминами и антиоксидантами.
  • Приготовление на молоке. Вместо воды можно использовать коровье или растительное молоко (например, миндальное) для повышения содержания кальция и белка.
  • Орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи, льняные семечки добавляют полезные жиры и клетчатку.
  • Замена сахара. Вместо сахара лучше использовать натуральные подсластители: мёд или сироп агавы.
  • Овощные добавки. Манка с морковью, тыквой или кабачками — необычное, но полезное сочетание, богатое витаминами.

Рецепт полезной манной каши

Ингредиенты:

  • 200 мл молока или растительного молока
  • 20 г манной крупы
  • 10 г мёда или сиропа агавы
  • Горсть ягод (свежих или замороженных)
  • Щепотка корицы

Приготовление:

  1. Вскипятите молоко в кастрюле.
  2. Тонкой струйкой засыпьте манку, постоянно помешивая.
  3. Варите до загустения.
  4. Добавьте мёд или сироп агавы.
  5. Перелейте в тарелку, украсьте ягодами и посыпьте корицей.

Этот рецепт можно менять по своему вкусу, добавляя фрукты, орехи и специи.

Уточнения

Ма́нная крупа́ - крупа из зёрен пшеницы так называемого "сортового помола" со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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