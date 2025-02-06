Манная каша может быть полезной: 5 способов её улучшить

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем полезна манка и как сделать её ещё лучше

Манная крупа знакома многим с детства. Она проста в приготовлении, имеет нежный вкус и высокую питательность. Однако мало кто знает, как сделать её ещё полезнее, добавляя к ней дополнительные ингредиенты.

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Почему манка полезна

Манка содержит важные питательные вещества, которые делают её отличным выбором для рациона:

Высокое содержание белка . Это отличный вариант для тех, кто хочет увеличить потребление белка, не перегружая пищеварительную систему.

. Это отличный вариант для тех, кто хочет увеличить потребление белка, не перегружая пищеварительную систему. Мягкое воздействие на желудок . Низкое содержание клетчатки делает манку подходящей для людей с чувствительным пищеварением. Она обволакивает слизистую оболочку желудка и помогает при гастрите.

. Низкое содержание клетчатки делает манку подходящей для людей с чувствительным пищеварением. Она обволакивает слизистую оболочку желудка и помогает при гастрите. Быстрое насыщение . Манка моментально утоляет голод и надолго заряжает энергией, что делает её идеальным завтраком.

. Манка моментально утоляет голод и надолго заряжает энергией, что делает её идеальным завтраком. Богатый минеральный состав . В манке содержатся магний, калий и фосфор, которые укрепляют кости и поддерживают нормальный обмен веществ.

. В манке содержатся магний, калий и фосфор, которые укрепляют кости и поддерживают нормальный обмен веществ. Гипоаллергенность. Она редко вызывает аллергию, поэтому часто используется в детском и диетическом питании.

Как сделать манку ещё полезнее

Хотя манная каша сама по себе полезна, её питательная ценность может быть значительно повышена за счёт дополнительных ингредиентов:

Добавление фруктов и ягод . Яблоки, бананы, клубника, черника или малина обогащают кашу витаминами и антиоксидантами.

. Яблоки, бананы, клубника, черника или малина обогащают кашу витаминами и антиоксидантами. Приготовление на молоке . Вместо воды можно использовать коровье или растительное молоко (например, миндальное) для повышения содержания кальция и белка.

. Вместо воды можно использовать коровье или растительное молоко (например, миндальное) для повышения содержания кальция и белка. Орехи и семена . Миндаль, грецкие орехи, льняные семечки добавляют полезные жиры и клетчатку.

. Миндаль, грецкие орехи, льняные семечки добавляют полезные жиры и клетчатку. Замена сахара . Вместо сахара лучше использовать натуральные подсластители: мёд или сироп агавы.

. Вместо сахара лучше использовать натуральные подсластители: мёд или сироп агавы. Овощные добавки. Манка с морковью, тыквой или кабачками — необычное, но полезное сочетание, богатое витаминами.

Рецепт полезной манной каши

Ингредиенты:

200 мл молока или растительного молока

20 г манной крупы

10 г мёда или сиропа агавы

Горсть ягод (свежих или замороженных)

Щепотка корицы

Приготовление:

Вскипятите молоко в кастрюле. Тонкой струйкой засыпьте манку, постоянно помешивая. Варите до загустения. Добавьте мёд или сироп агавы. Перелейте в тарелку, украсьте ягодами и посыпьте корицей.

Этот рецепт можно менять по своему вкусу, добавляя фрукты, орехи и специи.

Уточнения

Ма́нная крупа́ - крупа из зёрен пшеницы так называемого "сортового помола" со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

