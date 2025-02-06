Этот скрытый фактор может нарушать работу мозга

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, выявило, что микропластик, попадая в кровоток, может закупоривать сосуды мозга, нарушая его работу и приводя к изменениям в поведении.
Как микропластик влияет на мозг
Учёные провели эксперименты на молодых самцах мышей, вводя им флуоресцентный микропластик разных размеров, включая наночастицы. Результаты показали, что:
Почему это важно
Микропластик присутствует в воде, пище и воздухе, а его влияние на организм человека изучено недостаточно. Новые данные показывают, что даже небольшие частицы пластика могут оказывать серьёзное воздействие на нервную систему и мозговое кровообращение. Учёные планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какие риски микропластик несёт для здоровья людей.
Микропластик - мелкие частицы пластика.
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