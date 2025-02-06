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Этот скрытый фактор может нарушать работу мозга

1:24
Здоровье

Микропластик в крови может блокировать сосуды мозга

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, выявило, что микропластик, попадая в кровоток, может закупоривать сосуды мозга, нарушая его работу и приводя к изменениям в поведении.

Пластиковые бутылки
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пластиковые бутылки

Как микропластик влияет на мозг

Учёные провели эксперименты на молодых самцах мышей, вводя им флуоресцентный микропластик разных размеров, включая наночастицы. Результаты показали, что:

  • Микропластик поглощался иммунными клетками, увеличивая их размеры и вызывая закупорку капилляров.
  • Уже через 30 минут наблюдалось нарушение мозгового кровообращения.
  • У мышей ухудшилась память, замедлились движения и снизилась моторика.
  • Часть негативных последствий ослабла спустя четыре недели, но некоторые блокировки сосудов остались, что может указывать на долгосрочное влияние.

Почему это важно

Микропластик присутствует в воде, пище и воздухе, а его влияние на организм человека изучено недостаточно. Новые данные показывают, что даже небольшие частицы пластика могут оказывать серьёзное воздействие на нервную систему и мозговое кровообращение. Учёные планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какие риски микропластик несёт для здоровья людей.

Уточнения

Микропластик - мелкие частицы пластика.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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