Этот скрытый фактор может нарушать работу мозга

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микропластик в крови может блокировать сосуды мозга

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, выявило, что микропластик, попадая в кровоток, может закупоривать сосуды мозга, нарушая его работу и приводя к изменениям в поведении.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пластиковые бутылки

Как микропластик влияет на мозг

Учёные провели эксперименты на молодых самцах мышей, вводя им флуоресцентный микропластик разных размеров, включая наночастицы. Результаты показали, что:

Микропластик поглощался иммунными клетками, увеличивая их размеры и вызывая закупорку капилляров.

Уже через 30 минут наблюдалось нарушение мозгового кровообращения.

У мышей ухудшилась память, замедлились движения и снизилась моторика.

Часть негативных последствий ослабла спустя четыре недели, но некоторые блокировки сосудов остались, что может указывать на долгосрочное влияние.

Почему это важно

Микропластик присутствует в воде, пище и воздухе, а его влияние на организм человека изучено недостаточно. Новые данные показывают, что даже небольшие частицы пластика могут оказывать серьёзное воздействие на нервную систему и мозговое кровообращение. Учёные планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какие риски микропластик несёт для здоровья людей.

Уточнения

Микропластик - мелкие частицы пластика.



