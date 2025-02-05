Что скрывается за утренней усталостью: причина, о которой не все знают

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Проблемы со сном? Ортодонт объяснила, как прикус влияет на утреннее самочувствие

Утро начинается с чувства разбитости, головной боли или неприятных ощущений в челюстях? Возможно, причина кроется в неправильном прикусе, предупреждает врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Она объясняет, каким образом прикус может повлиять на качество сна и общее самочувствие.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Усталость

Как прикус влияет на сон

Расположение зубов и состояние височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) напрямую влияют на работу всей жевательной системы. Когда прикус нарушен, это создаёт дополнительную нагрузку на суставы и мышцы, а в некоторых случаях даже затрудняет дыхание во сне.

Одна из частых проблем — бруксизм, или ночное скрежетание зубами. Хотя основным фактором его появления считается стресс, ортодонты отмечают, что перенапряжение жевательных мышц, вызванное неправильным прикусом, также играет важную роль.

Ещё одно возможное последствие — развитие обструктивного апноэ сна. Это состояние, при котором дыхание периодически прерывается из-за сужения или полного закрытия дыхательных путей. Оно сопровождается храпом, нехваткой воздуха и учащённым сердцебиением.

Когда стоит обратиться к врачу

Если утром вы испытываете один или несколько из следующих симптомов, стоит записаться на приём к ортодонту или стоматологу:

Утренние головные боли, тяжесть в висках.

Щелчки или дискомфорт в области ВНЧС при открывании рта.

Напряжение в челюстях, шее и плечах.

Сильный износ зубов, что может указывать на бруксизм.

Храп или задержки дыхания во сне, замеченные близкими.

Как подчёркивает Виктория Радько, своевременное выявление проблем прикуса помогает избежать серьёзных последствий, включая хронические головные боли, изменения в чертах лица и даже гайморит.

Здоровье зубов и челюстей играет важную роль в общем самочувствии. Если по утрам вас беспокоит усталость, возможно, пришло время проверить прикус и позаботиться о своём сне.

Уточнения

Брукси́зм - скрежет зубами.

