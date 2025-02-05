Что скрывается за утренней усталостью: причина, о которой не все знают

Утро начинается с чувства разбитости, головной боли или неприятных ощущений в челюстях? Возможно, причина кроется в неправильном прикусе, предупреждает врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Она объясняет, каким образом прикус может повлиять на качество сна и общее самочувствие.
Как прикус влияет на сон
Расположение зубов и состояние височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) напрямую влияют на работу всей жевательной системы. Когда прикус нарушен, это создаёт дополнительную нагрузку на суставы и мышцы, а в некоторых случаях даже затрудняет дыхание во сне.
Одна из частых проблем — бруксизм, или ночное скрежетание зубами. Хотя основным фактором его появления считается стресс, ортодонты отмечают, что перенапряжение жевательных мышц, вызванное неправильным прикусом, также играет важную роль.
Ещё одно возможное последствие — развитие обструктивного апноэ сна. Это состояние, при котором дыхание периодически прерывается из-за сужения или полного закрытия дыхательных путей. Оно сопровождается храпом, нехваткой воздуха и учащённым сердцебиением.
Когда стоит обратиться к врачу
Если утром вы испытываете один или несколько из следующих симптомов, стоит записаться на приём к ортодонту или стоматологу:
Как подчёркивает Виктория Радько, своевременное выявление проблем прикуса помогает избежать серьёзных последствий, включая хронические головные боли, изменения в чертах лица и даже гайморит.
Здоровье зубов и челюстей играет важную роль в общем самочувствии. Если по утрам вас беспокоит усталость, возможно, пришло время проверить прикус и позаботиться о своём сне.
Брукси́зм - скрежет зубами.
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